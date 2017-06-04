米嚕咕的占星頻道：2017.6/4～6/10

米嚕咕的占星頻道

本週幸運星：雙子座

事業最強：雙子座；愛情最甜：射手座；

人氣最夯：獅子座；財運最旺：處女座

本周星象有大風吹的變化，金星、火星、水星三顆行星換了星座，上半周與下半周有著截然不同的情緒，原本炙熱急切的愛情過了週三便開始變得緩慢了起來，原本急欲表白的心情也急不起來了，而忙碌了一個多月的雙子過了本週二也不再那麼得忙碌了，改由巨蟹接手，開始衝鋒陷陣的忙起來，前半周與後半周有著不同的主題，讓大家感受著不同的變化，心情上也像三溫暖般上沖下洗。

〔牡羊座〕（3月21日至4月19日）

本周有機會拓展思路尋找更多開創的道路，穩定的發揮可以帶來良好的反應，過去的夢想經過一番考驗，如今終於逐步地實踐；合作關係要利用巧勁尋求共贏渠道，避開敏感問題，以免過於心軟而犧牲自己的權益，在溝通中守住自己的情緒以免被利用。



〔金牛座〕（4月20日至5月20日）

前半周你的靈活度與執行力都有所提高，執行事項找回強勢的手感，精準定位舉一反三，所有問題都能乾淨俐落的處理，抓住最佳時機與關鍵時間。下半周承襲了上半周所打下的基礎，輕輕鬆鬆的依序完成後續的事項，心情輕鬆而愉悅，還可以來個愉快的下午茶。

〔雙子座〕（5月21日至6月20日）

本周你的活動能量增強，整體節奏迅速而輕快，做事全憑一股衝勁，積極的拓展事業版圖；多方面展現自己的才能與差異之處，點子奇多，快速的在人群中順勢脫穎而出。也要開始留心自己的財物分配，近期有衝動消費、閃靈刷手的姿態，財庫可能大大的失血。

〔巨蟹座〕（6月21日到7月22日）

本周你會開始相當的忙碌，工作上忙於新舊的交替，部分人可能經歷一番波折後，終於爭取到自己所想要的新生活，生活有了新的架構、形態，你可以享受到新的生活變化，也可以過著有秩序的生活。家人間容易產生一些爭執、口角，要保持平和心態小心化解。

〔獅子座〕（7月23日至8月22日）

本周你工作上有些力不從心，思緒不定、無法集中火力，容易眼高手低；但如果把重心放在接觸人脈、發展社交，將你的想法、構思傳達出來，能贏得許多貴人的青睞，為自己建立起良好的名聲，也能趁機提高你的地位與能見度。本月犯小人，容易受暗箭所傷。

〔處女座〕（8月23日至9月22日）

本周一切生活的重心都圍繞在工作，傾注所有的心力於工作之上，幸好兇星離開了你的工作宮，先前的緊張與競爭狀態應該到了善後的階段：強烈的自我表現的欲望，推動著你不斷的朝事業或職業發展，成就感與安全感難以達到完美統一的效果，讓你們有些困惑。

〔天秤座〕（9月23日至10月22日）

本周工作上有著明確的目標，迎來了無限光明的提升，號角響起，全速挺進，找回炙熱手感和無限的熱情。工作上定力十足，展現了大將之風和過人的決策，良性循環帶來了不一樣的表現機會，你變得能言善道，靈感十足，往往能意外地扭轉乾坤，解決當下難題。



〔天蠍座〕（10月23日至11月21日）

這段時間裡你會特別的關注資源的共享與分配，如何管理危機，如何有效地利用資源獲得個人的紅利，如何能夠發揮自身最大的潛能讓人生變得更有意義？那不易覺察到的安全感，自我心靈深處的傷痛、野心、欲望等黑暗面，也都需要你利用這段時間好好自我對話。

〔射手座〕（11月22日至12月21日）

本周你會比較關心感情、婚姻和合夥相關的種種關係，你會透過參與合作與競爭的過程，學習到如何與他人和平相處的知識和技巧；接受一些新的人事物出現在你們的生活之中，學習新的相處之道，不再刻意壓抑自我的情緒與性情，生活會變得更加快樂一些。



〔摩羯座〕（12月22日至1月19日）

本周你積極的學習工作上的相關技能，提高自我在工作上的優勢，讓自己顯得更加專業和務實；健康議題也是你所關心的，學習新的健康知識，讓自我更加熟知養生之道。你們對自我相當嚴苛，在你們強迫自我去適應的同時，別人不見得能夠像你們一樣適應。



〔水瓶座〕（1月20日至2月18日）

本周你的生活開始進入快轉期，每天都有忙不完的事情可做，許多棘手的問題也都會在這段時期出現，處理和解決這些問題，可能需要顧及到許多世俗利益和世俗關係的存在。你們也需要本著好事多磨的心態，耐心地與其周旋，盡可能得爭取到最大的讓步和妥協。

〔雙魚座〕（2月19日至3月20日）

本周你關心家與家人的關係，努力地維護家的穩定與安寧，你追求自身安全感的同時，也會樂意給家人更多的關愛和呵護。這個6月，家人給你的掌聲和肯定，讓你信心十足，對未來有著更多美好的期許和期待。合理的規劃以及調整人際關係，是重要的一件事情。



★以上昇星座為主，太陽星座為輔★