BIGBANG再爆毒星 當兵前呼麻"他"被逮

南韓天團「BIGBANG」醜聞連環爆。（歐新社）

〔記者陳立妍／綜合報導〕29歲的南韓天團「BIGBANG」成員T.O.P於2月入伍高唱從軍樂，昨驚傳他因涉嫌吸食大麻接受警方調查，經毛髮鑑定後結果呈陽性，證實惹上「麻」煩，而他也成為隊友G-DRAGON、前師妹「2NE1」朴春後，第3個染毒的YG藝人，也讓他所屬的YG娛樂被諷刺為「毒品經紀公司」。

BIGBANG醜聞一籮筐

昨韓媒《Channel A》踢爆2月以義警身分入伍的T.O.P，涉嫌在去年10月吸食大麻遭到警方調查，由於毛髮鑑定後結果呈陽性，警方最近以違反「毒品類管理法」將起訴意見書函送檢方。

報導曝光後，YG娛樂第一時間表示「還在確認中」，隨後緊急發出聲明承認T.O.P沾毒並向社會大眾道歉，公司表示他在入伍前因涉嫌吸食大麻，於近日遭到檢察機關傳喚，在調查過程中已誠實承認大部分的嫌疑，目前T.O.P也正在深刻反省中，並再次為歌迷們感到失望致歉，隨後又有媒體爆料他和公司女練習生在自家豪宅抽大麻，該女被抓後才供出T.O.P。

T.O.P服役的首爾警察樂隊相關人士透露，他於5月30日申請4天3夜的定期外宿，目前正處於外出狀態，預計3日才會返回工作崗位，對於T.O.P的呼麻案則低調回應：「因為是他服役前的事情，所以不太清楚狀況，在檢方調查結果出來前，不會採取特別的措施。」