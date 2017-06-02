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男星攻蛋砰砰叫 吞蜆錠不「關機」

2017/06/02 06:00

「金曲歌王」翁立友9月2日將在台北小巨蛋開唱。（記者趙世勳攝）

〔記者張釔泠／台北報導〕「金曲歌王」翁立友9月2日將首度攻蛋，為此失眠4個月，近來狂吃代言蜆錠固精強身，被問到有沒有「並ㄅㄧㄤˋ叫」？他偷笑：「你是要問我看到羊就會去撞牠吧」，坦承白天精神變超好，至於開唱前會不會「關機」？他則說：「不會考慮這一題啦，好好睡覺、把歌詞背好比較重要。」

他出道20年，終於站上小巨蛋舉辦「友你真好」演唱會，昨天記者會上，仍惋惜5年前在TICC開唱時，心情太緊張，「第一次都暈暈的，沒有享受到」，這次已做好準備，中南部的宮廟也超挺他，已開始動員、包遊覽車，屆時可望號召百台遊覽車北上。

不過他仍招認會擔心票房，深怕朋友都覺得他很穩，而忘記去買票，之前還做惡夢，夢到開場時台下只坐了媽媽和家人，他錯愕問媽媽是彩排嗎？媽媽竟還冷靜回答他：「不是喔，這是正式演出」，把他活生生嚇醒。

日前他去豬哥亮的靈堂上香，答應豬哥亮會好好照顧謝金晶，這次開唱是否邀她站台？翁立友則表示：「這個時候比較不方便打擾她，先等她把事情都處理好再說。」門票今天中午12點在大市集交易網、7-11、全家開賣。

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