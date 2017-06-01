這位男星好神 李翊君靠他賺3千萬
2017/06/01 06:00
〔記者陳慧玲／台北報導〕李翊君「翊往情深演唱會」再公布壓軸嘉賓，邀請曾幫她寫過暢銷曲《雨蝶》的張宇站台合唱，她說《雨蝶》曾讓她賺進3千萬，但之後再想唱張宇寫的歌卻沒下文，希望這次同台可以再向張宇邀歌。
「翊往情深演唱會」6月3、4日在台北國際會議中心舉行，張宇將在4日當嘉賓，與李翊君合唱《月亮惹的禍》，2人光是彩排練團就唱得好過癮。
李翊君談到和張宇的合作說：「要感謝他1998年幫我寫了《雨蝶》這首歌，後來成為電視劇《還珠格格》的片尾曲，這首歌隨著小燕子的魅力跟著水漲船高，粗估為我賺進3千萬。」
開唱在即，李翊君卻大失眠，她說：「應該是說肉體很累，但精神緊繃，離演唱會時間越近，壓力就越大。」她求助醫生，醫生開了一些助眠藥給她。
李翊君常年固定運動、控制飲食，體重數十年維持44公斤，她說：「除了在懷女兒香奈兒時，體重一度飆破60公斤外，一直都是這個體重。」朋友好羨慕她。
而李翊君維持身材的方法是，每天固定花2小時以上的時間慢跑，鍛鍊耐力、心肺能力，深蹲鍛鍊腿部肌肉和屁股線條，倒立對抗地心引力拒絕下垂，她笑說，家中的泡麵、零食都只用來觀賞，不准吃。
為了準備演唱會，李翊君說近來和工作人員開會的時間比能看到老公檢場的時間還長，因為老公都在忙拍戲。
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