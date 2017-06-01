限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁 > 即時新聞

這位男星好神 李翊君靠他賺3千萬

2017/06/01 06:00

李翊君（左） 邀請張宇當演唱會嘉賓。（探索傳播提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕李翊君「翊往情深演唱會」再公布壓軸嘉賓，邀請曾幫她寫過暢銷曲《雨蝶》的張宇站台合唱，她說《雨蝶》曾讓她賺進3千萬，但之後再想唱張宇寫的歌卻沒下文，希望這次同台可以再向張宇邀歌。

「翊往情深演唱會」6月3、4日在台北國際會議中心舉行，張宇將在4日當嘉賓，與李翊君合唱《月亮惹的禍》，2人光是彩排練團就唱得好過癮。

李翊君談到和張宇的合作說：「要感謝他1998年幫我寫了《雨蝶》這首歌，後來成為電視劇《還珠格格》的片尾曲，這首歌隨著小燕子的魅力跟著水漲船高，粗估為我賺進3千萬。」

開唱在即，李翊君卻大失眠，她說：「應該是說肉體很累，但精神緊繃，離演唱會時間越近，壓力就越大。」她求助醫生，醫生開了一些助眠藥給她。

李翊君常年固定運動、控制飲食，體重數十年維持44公斤，她說：「除了在懷女兒香奈兒時，體重一度飆破60公斤外，一直都是這個體重。」朋友好羨慕她。

而李翊君維持身材的方法是，每天固定花2小時以上的時間慢跑，鍛鍊耐力、心肺能力，深蹲鍛鍊腿部肌肉和屁股線條，倒立對抗地心引力拒絕下垂，她笑說，家中的泡麵、零食都只用來觀賞，不准吃。

為了準備演唱會，李翊君說近來和工作人員開會的時間比能看到老公檢場的時間還長，因為老公都在忙拍戲。

相關新聞

推薦新聞
男星被誣性侵慘到要賣房 沒戲拍只能賣海產 男星被誣性侵慘到要賣房 沒戲拍只能賣海產
2017/06/01 06:11
許鞍華影展開講 瘋劫修復版亮相 許鞍華影展開講 瘋劫修復版亮相
2017/06/01 06:00
喬伊絲3度抵台 呼喚小籠包 喬伊絲3度抵台 呼喚小籠包
2017/06/01 06:00
查理漢納雨林拍片 險遭雷擊 查理漢納雨林拍片 險遭雷擊
2017/06/01 06:00
亞莉安娜重返曼徹斯特 全面警戒 亞莉安娜重返曼徹斯特 全面警戒
2017/06/01 06:00
立委林昶佐力邀達賴再訪台 立委林昶佐力邀達賴再訪台
2017/06/01 06:00
Freddy幫女兒剪指甲 不慎濺血了 Freddy幫女兒剪指甲 不慎濺血了
2017/06/01 06:00
林志玲巧手修髮 吳慈美病後首度曝光 林志玲巧手修髮 吳慈美病後首度曝光
2017/06/01 06:00
台韓明星鬧雙胞 《焦急》成勛撞臉台花美男始祖 台韓明星鬧雙胞 《焦急》成勛撞臉台花美男始祖
2017/06/01 06:00
宥真約滿「畢業」 宣布退出After School 宥真約滿「畢業」 宣布退出After School
2017/06/01 06:00
黃子佼猶豫主持金曲 靠這檔事搞定 黃子佼猶豫主持金曲 靠這檔事搞定
2017/06/01 06:00
這位男星好神 李翊君靠他賺3千萬 這位男星好神 李翊君靠他賺3千萬
2017/06/01 06:00
女歌手裝笑臉 嘴角快抽搐 女歌手裝笑臉 嘴角快抽搐
2017/06/01 06:00
張宇曾做這件事 讓李翊君爽賺3000萬 張宇曾做這件事 讓李翊君爽賺3000萬
2017/05/31 23:32
謝賢傳砸3.2億買豪宅 煲愛爺孫戀不手軟？ 謝賢傳砸3.2億買豪宅 煲愛爺孫戀不手軟？
2017/05/31 23:18
五月天再征紐約 站上女神卡卡蕾哈娜同舞台獻唱 五月天再征紐約 站上女神卡卡蕾哈娜同舞台獻唱
2017/05/31 23:02
49歲宋達民宣布再當爸 老婆懷第三胎自詡「一尾活龍」 49歲宋達民宣布再當爸 老婆懷第三胎自詡「一尾活龍」
2017/05/31 22:39
渣男誘拍AV海撈4千萬 多達200名少女受害 渣男誘拍AV海撈4千萬 多達200名少女受害
2017/05/31 22:36
瑪丹娜駕到！ 亞莉安娜重回曼城飆唱大咖雲集 瑪丹娜駕到！ 亞莉安娜重回曼城飆唱大咖雲集
2017/05/31 22:31
劉愷威大包小包陪女兒過生日 不見老婆楊冪？ 劉愷威大包小包陪女兒過生日 不見老婆楊冪？
2017/05/31 22:27
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.