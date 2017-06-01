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田馥甄9月唱回高雄 鐵粉咬牙搶票

2017/06/01 06:00

田馥甄將到高雄為巡演畫下句點。（華研提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕歷經3年的時間，田馥甄的「如果」和「如果PLUS」系列巡演，終於要再唱回台灣，選在9月初回到高雄巨蛋畫下完美句點，她笑說對高雄有「吃吃的愛」，2年前在高雄開唱有吃到在地的炭烤吐司跟夜市小吃，這次期待在演唱會前同事也能推薦好吃的在地美食給她。

田馥甄9月2、3日要在高雄巨蛋舉行「如果PLUS」最終場演出，累計巡迴38場、23個城市，期間遇過聲帶發炎、克服懼高、自我要求太高等心魔，她說：「結實纍纍的我，希望能把巡迴各地滿滿的能量帶回高雄。」

五月報稅已讓民眾叫苦連連，沒想到田馥甄高雄場門票開賣緊接在繳完稅的6月4日，但鐵粉說即使荷包大失血，也要力挺心中的女神開唱。

以前S.H.E歌迷曾亮出「陪你到80（歲）」的燈牌，希望她們唱到80歲，田馥甄笑說，後來每次再看到這句話都會覺得壓力好大，有點緊張，她向歌迷喊話：「就算是累，還是要一起健健康康到80歲，好不好？」田馥甄前陣子在演唱會上一口氣和粉絲聊了20分鐘，笑說：「還好歲月沒有白白在身上流過。」

除了9月要去高雄開唱，田馥甄6月2至4日將先在高雄春天藝術節演出音樂舞台劇《小夜曲》。高雄巨蛋2場門票則在6月4日中午12點於拓元售票系統開賣。

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