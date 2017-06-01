台韓明星鬧雙胞 《焦急》成勛撞臉台花美男始祖

成勛（左）的神韻激似賀軍翔（右），「兄弟臉」程度高達8成。（KKTV提供、資料照）

〔記者陳立妍／專題報導〕台韓明星連環撞臉！先前網友曾點名包偉銘和朴海鎮、徐亨和BIGBANG勝利、柯震東和池昌旭、劉以豪和徐康俊、小煜和SUPERJUNIOR利特、郭雪芙和AOA草娥、侯佩岑和潔西卡、魏蔓和防彈少年團J-Hope等台韓明星跨海撞臉，被譽為相似度超高的「台韓雙胞胎」。近期34歲的成勛因新劇《焦急的羅曼史》在台人氣暴漲，有眼尖粉絲發現他與「小美」賀軍翔神韻激似，「兄弟臉」程度高達8成。

成勛在《焦》劇扮傲嬌「本部長」車鎮旭，電力全開成為最近人氣超夯的「撩妹王」，該劇在KKTV播出後，連續5周蟬聯韓劇榜冠軍（4月25日至5月29日），前晚結局更奪下戲劇綜合榜冠軍，完結篇收視人數為首集的31.5倍，創KKTV有史以來的逆轉勝紀錄。有追劇網友發現成勛的眼睛、眉毛、側臉以及神韻，和賀軍翔相似度極高，更有網友指他和李炳憲、朴海鎮也撞臉。

勝寛（右）跨海撞臉王仁甫（左），被網友封為「台韓雙胞胎」，先前來台也喊話想見王仁甫本尊。（資料照）

而新生代男團SEVENTEEN主唱勝寛，也被網友點名和王仁甫是另一組相似度超高的「台韓雙胞胎」，去年他隨團來台會粉絲接受本報專訪，更拿著王仁甫的照片擺出一樣的姿勢，對著鏡頭喊話：「前輩好想見你！」此外，《焦》劇完整劇集已於KKTV上架；SEVENTEEN最新韓語迷你專輯《Al1》現已開放預購，將於23日在台發行。