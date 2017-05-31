丹麥王子來台送抱 尬周興哲跨國飆嗓

克里斯多福將於6月3日在台舉行首場粉絲見面會。（華納提供）

〔記者吳琬婷／台北報導〕「丹麥王子」克里斯多福以金髮迷人外型和優美歌聲擄獲全球少女心，他將於6月3日來台舉行首場粉絲見面會，隔天也將參加台灣音樂年度盛事「2017 Hito流行音樂頒獎典禮」，並與歌手周興哲合作、改編重現韓劇《鬼怪》主題曲《Beautiful》。

克里斯多福將與周興哲改編重現《鬼怪》主題曲《Beautiful》。（索尼提供）

克里斯多福6月2日搭乘華航班機CI752於下午3點10分抵台，展開4天3夜的訪台行程，他的首場台灣見面會「NAKED Special Album Event in Taipei」於3日登場，不僅帶來經典曲目的表演，更將與台粉一一進行「愛的抱抱」。

克里斯多福4日獲邀出席「Hito音樂獎」，聯手周興哲演唱跨國合作版的《鬼怪》主題曲，兩人為此都下足苦功，不停透過E-mail來回討論編曲，有望在表演當天為頒獎典禮掀起一波高潮。

在進行台灣的行程通告之餘，克里斯多福從6月2日至4日每天晚上10點，都會在華納西洋音樂官方臉書粉絲團直播，分享每一天在台灣所做的事情以及感受，粉絲也能透過直播提問、互動。