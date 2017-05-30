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《大釣哥》重映友包場 謝金燕「女兒七」有望現身

2017/05/30 06:00

王彩樺（左）3度到豬哥亮靈堂弔唁，身旁為謝金晶。（記者王文麟攝）

〔記者吳琬婷、粘湘婉／台北報導〕豬哥亮人生最後一部電影《大釣哥》於26日端午連假檔期重新上映，雖在好萊塢強片《加勒比海盜 神鬼奇航：死無對證》、蔡康永聯手小S《吃吃的愛》夾擊下，《大釣哥》上映3天，台北票房吸金約19萬元，全台累積票房46萬元，有望在連假假期結束前拚破百萬。

豬哥亮（右）生前最後一部電影《大釣哥》重映，有望在端午連假衝破百萬票房。（華聯提供）

導演葉天倫、黃朝亮、藝人王彩樺也都紛紛響應包場，邀親朋好友緬懷豬哥亮的招牌「豬式幽默」，王彩樺看完重映後感慨地在臉書上寫道「永遠的巨星，豬大哥」；黃朝亮則說：「人總會離開，但豬哥亮留下來的光芒，絕對勝過任何劃過台灣天際的彗星。」

王彩樺響應包場《大釣哥》，邀親朋好友緬懷豬哥亮的招牌「豬式幽默」。（翻攝自臉書）

豬哥亮靈堂昨仍陸續有友人前往弔唁，除換上更為活潑的紅色西裝照，禮儀公司也出動近百名的助念團，希望幫豬早日迎向極樂世界。王彩樺過去曾表示，早把豬當作一家人，她昨3度前往靈堂上香，停留長達一個半小時，貼心陪伴謝金晶等家屬折蓮花。

禮儀公司昨出動助念團，到豬哥亮靈堂前誦經。（記者陳逸寬攝）

此外，今晚將舉辦豬哥亮的三七法會，三七又是所謂的「女兒七」，民間習俗是由女兒主導法事，據悉始終低調不願露面的謝金燕，有望出席法會。

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