吳慷仁邵雨薇互看不爽半個月 冤家變《絕配》

吳慷仁（中）出席《極品絕配》殺青酒，坦言在片場對邵雨薇（左）、劉書宏最嚴格。（三立提供）

〔記者粘湘婉／台北報導〕由吳慷仁、邵雨薇主演華劇《極品絕配》28日舉辦殺青酒，吳慷仁在片場常當起嚴師，現場突改劇本，要求眾人配合他的高速步調，即興演出。殺青酒上，所有人真心話大爆發，雖感謝他的磨練，卻也忍不住對他直呼：「真的氣到差點要揮拳了！」邵雨薇更自爆有2、3周時間真的很討厭他，讓他只能不斷傻笑。

吳慷仁（中）在《極品絕配》殺青酒上，成為眾人笑糗的目標。（三立提供）

邵雨薇受訪時笑稱，剛開拍時吳慷仁不太喜歡她，「那時候我也很討厭他好嗎，因為他都跳過我，跟導演改劇本。我又很好勝，有自己想做的演出」，2人因此互看不順眼長達2、3周。吳慷仁則坦言，片場裡他對邵雨薇、劉書宏最嚴格，還曾撂話：「你現在是角色的話，你想說什麼？」要2人即興創作台詞，差點逼瘋他們，他回想起那段時間，坦承自己太嚴格，「對他們覺得有點抱歉」。

邵的經紀人更爆料，邵當初除了拍戲，更靠滿檔的雜誌拍攝塞滿時間，直呼：「我需要空間逃離片場和吳慷仁」，一度還因趕戲壓力大，一吃就想吐。對此邵笑稱，那段時間除了討厭他，也很氣自己。而吳慷仁接下《極》劇時曾放話，可能是最後一部偶像劇，當天他婉轉表示，比起再接偶像劇，接下來想先出國度假休息，也有預計做些新嘗試，透露「最快明年會和工作人員或演員共組工作室，一起做些企劃」，相關內容則是保密到家。