專訪》曾國城憂主持界斷層 嘆豬式幽默成絕響

曾國城認為「曾拌麵」和《一字千金》的成功都是因為堅持品質及走出自己的路。（記者陳逸寬攝）

記者陳立妍／專訪

一代綜藝天王豬哥亮逝世，令人感傷一個時代成為過去，昨曾國城錄製節目《一字千金》時也感嘆豬哥亮不僅僅只是主持人，更是「社會觀察家」，指豬哥亮獨特的草根式幽默，以及善於和觀眾互動的主持風格，都是他與眾不同且成功的標誌，隨著豬式幽默成為絕響，更憂心未來主持界將出現斷層。

曾國城主持公視《一字千金》2年多，最近節目新增VR全景實境技術，成為亞洲第1個結合VR實境、電視與文字的教育節目，他坦言當初曾懷疑：「這節目誰要做？」但現在卻對節目產生使命感與成就感，驕傲《一字千金》是功德，對觀眾來說更是「福報」。

曾國城過去經營副業開餐廳，每年慘賠200、300萬，累積總額至少2千萬，但愛麵成痴的他依舊鍥而不捨，直到以「曾拌麵」獲得肯定，讓他自豪「堅持做的對的事情，就會看到對的結果」。曾國城說：「我算越挫越勇嗎？因為我還有夢，不想就這樣放棄了，如果我再不對，我不知道我該堅持什麼？我很高興我是對的。」

聊到自己最愛吃的麵，曾國城的表情立刻變得眉飛色舞，他認為「曾拌麵」受歡迎和《一字千金》的成功有異曲同工之妙，那就是「堅持走比較少人走的路線，而且堅持做到更好的品質」。除了進軍海外，曾國城未來更有開店的計畫。