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米嚕咕的占星頻道：2017.5/28～6/3

2017/05/28 06:00

Miluku的占星頻道

本週幸運星：雙子座

事業最強：巨蟹座；愛情最甜：射手座；

人氣最夯：雙子座；財運最旺：雙魚座


本周大環境雖然還在某些創傷裡檢討中，但是在想法上兼具著現實、檢視與理想中持續實踐著，大家也可在這一股氣氛中，把自己內在的新想法、計劃，從實際的角度出發，務實的檢視自我的想法，形成較為具體、可行的方案；用具體務實的實踐，逐步的完成計劃，突破障礙完成自己的理想。當然在實踐計劃中許多跨部門的溝通，要言辭明確，避免不必要的言辭，造成不必要的困擾。

【牡羊座】（3月21日至4月19日）

本周帶著輕鬆愉快的心情，言語活潑又討喜，十足人群中的可人兒，到處都帶來歡樂；工作上也能發揮一定成效，將任務一一達成，但當心過度的活潑、輕佻讓長官誤會你，沒有認真工作，還是謹慎收斂些，在歡樂愉悅中，也要留心長官的眼神，避免不必要的誤會。

【金牛座】（4月20日至5月20日）

在歡樂的假期中，牛兒們的思緒還是沒有停歇，仔細的精算著自己的財務計劃，沉醉在發財大夢中，小心翼翼的安排著每一步棋，事事務必安排妥當。工作上默默的在體制內變革著，不再蕭規曹隨，走出一條創新而有效率的道路，再創造業績的高峰。

【雙子座】（5月21日至6月20日）

本周連假雙子座不妨來個旅遊，這是個極好的放鬆，也會玩得相當盡興。近期你在各種場合都會受到青睞，無論在工作或是私人的場合，你都能發揮最好的一面，受到眾人的注目，也為未來發展奠定了很好的基礎。這也是你為自己製造一個嶄新形象的好機會。

【巨蟹座】（6月21日到7月22日）

本周你在事業上會有無比的想像力、創意，在這幾天裡取得大大的進步，實驗和實踐從未嘗試的想法，提出自己創造性的想法，創造出極大的績效，這讓你的長官對你大大的讚許，也贏得客戶的支持，你的想法會脫穎而出，為你的前途開啟了一條坦蕩大道。

【獅子座】（7月23日至8月22日）

這個假期裡你沉醉在歡樂的氣氛中，釋放你的活力，每分每秒都享受歡樂，與家人、朋友共度了一個歡樂的端午佳節。在工作上本周有著許多天馬行空的點子與創意，讓你興奮不已，但也審慎的調整著自己的拓展計劃，務實地看待方案的可能性，謹慎地修正。

【處女座】（8月23日至9月22日）

本周處女座對於自己的想法、信念有著堅定的概念，迫切的捲起袖子將自己的想法計劃付諸實踐，但也許是想法太前衛，或計劃不夠縝密，方案頻頻出包，讓自己陷入泥濘之中，一時間也無法抽身，讓自己有些挫敗。只能面對重新檢視計劃的細節，重新制定新的方針。

【天秤座】（9月23日至10月22日）

本周天秤座如果在外商國際性的事務單位，或與外商洽談或是做進出口生意，你所做的所有工作都將在新月出現後獲得很好的成果。如果在法律事件上，你也獲得很好的判決結果。在許多構思、計劃或法條上，你都能有條不紊的處理，讓長官、客戶都相當滿意。

【天蠍座】（10月23日至11月21日）


本周你從舊有的不穩定狀態中解脫出來，適時開啟下一步的規劃。或許是因為你對自己有過高的期許，但是現實卻不能給你提供有利的條件。不再一味的向外去求，及時的調整自己的觀念和態度。你需要留心一下金錢問題，將財務狀況重新審視，重新調整計劃。

【射手座】（11月22日至12月21日）

本周射手座從過去的沉悶無力中逃脫出來，重新有了創新的理想與想法，對自己有一番不一樣的想法；工作上能在既有的框架下提出嶄新而可行的計劃，有著犀利而具說服力的能量，讓所有人為之亮眼；在推動計劃也能服人而同心協力的推動新的計劃。


【摩羯座】（12月22日至1月19日）

本周你的運勢終於谷底反彈，運勢帶來真正的轉機，過去努力的某個項目、合約落實和簽訂，終於得到實質的回饋。無論你處於怎樣的境遇，這都是對你極為有利的時間，提升你整體格局，不要停止對自己的要求，亦不要安於現狀，你需要朝向更遠大的目標前進。

【水瓶座】（1月20日至2月18日）

本周神采奕奕、神清氣爽穿梭於各個社交活動中，開心地享受著假期的愉快；工作上有著高遠的目標，急於大顯身手，攻城略地，但時機未至，出手過早，又太過心急，計劃顯得不夠周全，在大舉前進時，極易受到挫敗，最好能再多下點苦功，多做功課，等待時機。

【雙魚座】（2月19日至3月20日）

本週魚兒們不盲目追求事業成就，只渴望做些符合自我情懷的事，有些天真與純粹，理想化的朝自己的嚮往出發，這樣的轉變，活出自己的品質，只為自己生活，活出自己的一方小天地。人生在世，總要為了自己的信念與理想，不為錢財、不計得失的勇敢活一次。

★以上昇星座為主，太陽星座為輔★

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