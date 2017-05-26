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豬哥亮告別秀 訃文寫「冷涼卡好」

2017/05/26 06:00

豬哥亮的訃文，以入場券形式呈現，充滿「豬式幽默」。（爾傑國際娛樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕豬哥亮的訃文昨天曝光，家屬以入場券形式呈現，跳脫傳統出現豬哥亮口頭禪「冷涼卡好」，不過包括豬的遺孀、子女及孫兒的名字均未列在上頭，讓人好奇是否顧慮謝金燕兒子的姓名曝了光？對此親近豬哥亮的友人否認，「主要是因為豬哥亮生前就說過，不喜歡他的照片被人家丟掉。」希望親友能把豬哥亮帥帥的照片留下，訃文能當永遠的紀念。

秀場天王的人生謝幕，訃文選擇以明亮的黃色當背景，上頭寫著：「豬哥亮告別秀」，文字更包括：「人生傳奇，百年難得一見，千古絕響，再會萬秀豬王」，搭配豬哥亮露出燦笑的照片，更以他的口吻詼諧發言：「擁恆大秀場請林北去作秀，冷涼卡好！林北先來去！」

豬哥亮的家屬談到：「我們全家人是用辦喜事的心情來告別爸爸，因為爸爸生前都帶歡樂給大家，也不希望大家用悲傷的心情來送他最後一程，所以我們用這張入場券代替訃文，邀請大家來參加爸爸的最後一場演出！」

據了解，此份訃文預計會印出3千份，主要由豬哥亮的大兒子謝順福負責，在與親友討論超過一個多星期才確定，謝金晶所屬的豪記表示：「豬哥亮告別秀的發想靈感是全體家屬的概念，訃文則是豬大哥唱片專輯設計人員設計。」 謝金燕的經紀人球球表示沒有參與，更稱豬哥亮的治喪事宜，應由豬哥亮的經紀人，匯整豬哥亮遺孀及大兒子意見，負責對外回覆。

至於豬哥亮6月20日的告別式細節，治喪事務由板橋鎮發宮協助，與豬哥亮合作多年的樂隊老師孔鏘，先前到靈堂曾表示：「希望能在告別式，用我的琴聲送他（豬哥亮）最後一程。」據知家屬已經與孔鏘聯絡，希望由他負責告別式的音樂。

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