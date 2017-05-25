張玉嬿單身踢館國師 虧唐綺陽算桃花不準
2017/05/25 06:00
記者粘湘婉／專訪
「最美苦旦」張玉嬿相隔12年重回8點檔戰場。51歲的她，多年沒接拍台語劇，光短短2句台詞就讓她緊張到冒汗，在片場練習一整天，讓導演受不了直呼：「台詞很簡單，不要再唸了。」至今仍單身的她，與星座國師唐綺陽是大學同學，被問到是否有請國師幫算桃花，她大笑表示：「年輕的時候有啊，她還吐槽我，說我命格太奇怪。」
張玉嬿凍齡外貌與過去相差無幾，劇中卻要飾演韓瑜、陳珮騏、李燕等人的媽媽，對此她倒相當大方，直呼：「以我的年紀，演她們的媽媽很正常啊。」她笑稱當初接拍前，對於本土劇的馬拉松式拍攝，已做好心理準備，但趕戲拍到半夜1點多，仍讓她一度拍到頭昏，對戲演員陳霆恐嚇她，以後會很辛苦，甚至還打趣表示「歡迎妳回到職場」，讓她哭笑不得。
她透露平常最愛宅在家，自爆「沒工作的時候，躺在家吃冰淇淋看電視，真的好享受」。大學同學唐綺陽10多年前剛開始學占星時，她與另一位女同學曾鬧著玩請唐算桃花，卻說：「她講的不準啊，時間到了人都沒出現，還吐槽說是我們2個命格太奇怪。」但她強調那是很久以前的事，現在挑另一半最重要就是「有內涵、愛小動物、喜歡旅行」。
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