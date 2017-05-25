五月天MV拯救世界 聯手奧特曼英雄圓夢

五月天透過MV一圓英雄夢。（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕五月天才以陳奕仁執導的《頑固》MV入圍金曲獎最佳音樂錄影帶獎，現在又新推出同樣由陳奕仁當導演的《少年他的奇幻漂流》MV，引起粉絲熱烈討論，團員透過MV一圓童年英雄夢，而這支MV成本推估要2千萬台幣。

這次五月天請到日本特攝英雄《奧特曼》系列中的涅歐斯為主角來拯救世界，對抗邪惡反派「黑暗巴爾坦」，而這也是《奧特曼系列》誕生50年來，首度與海外藝人合作出演MV。

五月天「人生無限公司」巡演串場電影就是以「英雄系列」作為主題，某天深夜導演陳奕仁和阿信正在談論腳本，提到「英雄」的模樣時，不約而同想到奧特曼英雄，五月天每位團員從小就非常喜歡《奧特曼》系列，陳奕仁導演更是超級「特攝迷」，能和日本跨國合作完成MV，讓很多人都圓夢。

五月天香港10場「人生無限公司」演唱會前晚畫下句點，最後一夜，阿信提到很有「生離死別」的感覺，但他和團員的對話仍讓歌迷開心大笑，雖然五月天是本屆金曲獎入圍大贏家，但阿信在演唱會上說：「歡呼聲，掌聲，獎項，這些對五月天來說都不重要，都是浮雲。」

不料瑪莎接話：「但我們最愛浮雲。」阿信還開玩笑說：「每天上台前，我都跟團員說，讓我們看雲去！」