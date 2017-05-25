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阿湯哥燦笑抵台 狂讚粉絲太棒了

2017/05/25 06:00

阿湯哥親切的為粉絲簽名。（記者陳逸寬攝）

〔記者吳琬婷／台北報導〕「阿湯哥」湯姆克魯斯昨清晨抵台，一身黑衣搭配墨鏡相當帥氣，他現身時精神奕奕、露出燦笑，面對機場外熱情粉絲，他先說：「很高興我又來了」，並直讚「你們真的太棒了！」還親切替粉絲簽名、合照，而他也兌現答應粉絲再來台的承諾，笑說自己是個說到做到的人。

湯姆克魯斯昨清晨帥氣抵台，開心親切對接機粉絲揮手。（記者陳逸寬攝）

阿湯哥隨後驅車前往下榻的文華東方酒店，他的座車抵達時，直接駛入進飯店停車場，並未從門口走入，讓在場守候多時的粉絲難掩失望，但大多粉絲仍不放棄，堅持留在原地守候。阿湯哥昨也因海外宣傳行程勞累，進房後就遲遲未出門，選擇待在房間休息補眠，為今天的馬拉松式宣傳做準備。

阿湯哥的宣傳上一站是澳洲，他接受當地媒體訪問時，透露他在1986年演出的成名作《捍衛戰士》將在明年開拍續集，他也會在片中再次演出，有望重現當年英俊挺拔的帥氣飛官男主角，消息一出，讓不少影迷十分期待。

阿湯哥今晚6點30分將現身美麗華水舞廣場，出席《神鬼傳奇》紅毯首映會，馬不停蹄的他在結束紅毯後，將直接搭乘專機離台，結束2日旋風訪台行程；該片6月7日在台上映。

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