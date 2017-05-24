又被影射未婚生女 不忍了! 阿妹提告自清

〔記者張釔泠／台北報導〕「阿妹」張惠妹最近正忙於「烏托邦2,0」演唱會，但未婚生女的傳聞又被扯出，有娛樂記者在節目上影射「一名重量級天后出道時即有小孩」，並唱出她的一句歌詞，阿妹獲悉後相當無奈，委請律師提告誹謗，她被這個八卦纏身10多年，已不想再隱忍，決心要透過司法調查，還自己一個清白。

阿妹入行21年，1996年出道便以《姊妹》爆紅，但旋即就冒出八卦，傳她過去曾生過小孩，還傳姪女安娜就是她的女兒，阿妹總是一笑置之，常對身旁工作人員說：「現在科技那麼發達，若有（生過）一定查得到的啊」、「出道到現在，我有曾經消失過十個月，可以去生孩子嗎？」

不過上個月，記者鄭尹翔又在中天《小明星大跟班》影射此事，他說：「是一個在歌壇非常重量級的一位天后，可是大家都不知道，其實她早在剛剛入行的時候，就有小孩了。」吳宗憲要他唱出天后的歌，他則說：「這樣子我就會覺得『心痛比快樂還要真實』。」這句話正好出自阿妹的《真實》。

對於提告，阿妹的經紀人陳鎮川表示，阿妹最主要的訴求，是希望透過公開的司法調查來證明自己的清白，「阿妹覺得如果調查啟動了，一定可以查得出真相，還她一個『沒有』的答案，這件事也被講了10多年了，她真的希望可以落幕。」對於在節目上影射一事，鄭尹翔則回應：「所說的內容並沒有指名道姓。」