寶弟跟謝金晶互喊加油 吳克群不談賠錢

〔記者陳慧玲／新北報導〕豬哥亮生前不只帶給大家歡樂，也讓演藝圈許多後生晚輩學到不同的人生哲理，已故藝人高凌風兒子寶弟，昨和媽媽金友莊一起前往豬哥亮靈堂弔唁，寶弟說一看到豬伯伯女兒謝金晶，彼此就說：「我們要一起加油、扶持。」

過去豬哥亮曾為寶弟量身打造歌曲《17歲的青春》，寶弟當時一直沒有準備好把這首歌唱出來，沒想到豬哥亮卻過世了，他覺得一切都太突然，媽媽也希望他能唱給豬哥亮聽，因此寶弟也打算完成豬哥亮一個小小願望，未來錄好這首歌將放在網路跟大家分享。

寶弟安慰謝金晶，也提醒她要吃東西，不要消瘦，告訴她不要太悲傷、要振作，因為兩人的爸爸都有留給他們寶貴的東西要好好運用。

曾和豬哥亮合作演出電影《大釣哥》的吳克群，昨前往弔唁談到豬哥亮：「我很高興這輩子能認識他。」即使傳言他和其他股東各賠了1、2千萬，但吳克群說：「豬大哥還有很多作品值得大家一看再看，錢是最不重要的。」

吳克群談到，他和豬哥亮大兒子謝順福聊到，希望豬哥亮留給大家是快樂的、開心的回憶，他還說豬哥亮從沒讓人覺得身體差過，這是最酷的，總是充滿活力。

得過十大傑出青年的腦麻藝人黃乃輝，感念豬哥亮生前很幫助身障人士，常找機會讓他上節目。豬哥亮秀場朋友澎澎則說，豬哥亮常教她怎麼演比較好笑，豬哥亮過世損失一位大軍師。昨許傑輝、江祖平、方順吉等多位藝人也前往弔唁。

豬哥亮靈堂今天起將對外開放，民眾、粉絲可前往弔唁。