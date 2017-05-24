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豬哥亮告別式 跳脫黑白幽默定調-謝金燕虛弱返台 未現身靈堂

2017/05/24 06:00
謝金燕（右）結束紐約義演，昨低調返台。（記者姚介修攝）謝金燕（右）結束紐約義演，昨低調返台。（記者姚介修攝）

〔記者陳慧玲、何玉華／新北報導〕「綜藝天王」豬哥亮走了，各界好友陸續前往弔唁，女兒謝金燕昨天清晨5點多從紐約返回台灣，個性低調加上時差、身體不適，昨媒體守候整日未發現她現身父親靈堂。眾所關切豬哥亮6月20日的告別式模式，目前傾向配合他生前愛熱鬧的個性，以幽默定調，雖然豬哥亮生前傳有不少債務，但新北市議員周勝考昨透露都已經處理好了，並不擔心有人鬧場，也沒特別安排保全人員。

結束紐約義演，謝金燕昨返回台灣，在機場感謝媒體：「謝謝你們，辛苦了！」並彎腰鞠躬進入電梯離去。經紀人透露，謝金燕最近身體狀況一直不好，加上遭逢父親過世，身心俱疲，但是為了不讓大家擔心，「她會撐過去的！」至於何時再復出表演？經紀人說：「目前沒有時間表。」

據悉，豬哥亮訃聞草稿擬定中，將在近日發出，配合他生前愛熱鬧、創造許多歡樂的形象，告別式將跳脫傳統黑白顏色，以幽默定調，也不會特別安排保全人員，但考量當天周邊的交通，會向警察局提出交通申請。

治喪事務目前由板橋鎮發宮協助，告別式當天上午6點20分家祭、8點30分公祭，周勝考說，公祭預計分政治人物、演藝界、朋友粉絲三階段致意，結束後送往三峽火葬場火化後，在基隆安葬。

由於板橋殯儀館周邊腹地有限，周勝考說，為避免影響其他喪家或交通狀況，會事先規劃動線，近日會向警察局提出交通申請；當天，也會在景福廳外轉播廳內畫面，方便媒體及各界悼念。

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