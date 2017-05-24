小宇難忘和林宥嘉滾同床 期待音樂合作「比大小」

小宇回歸幕前出新輯，將舉辦新歌演唱會。（記者王文麟攝）

記者張釔泠／專訪

「小宇」宋念宇退伍後重出幕前推出《同在》專輯，他當兵時被分發到藝工隊，林宥嘉是他的學弟，兩人有過不少狼狽卻開心的回憶，曾經一起到外島演出，滾過同一張地舖，共患難累積出很深的革命情感。

小宇視當兵為人生的轉捩點，「最大的領悟就是學會不要糾結，要活在當下。」林宥嘉晚他半年入伍，當時他就傳授林宥嘉，不要有藝人的包袱，「有叮嚀他千萬不要怕多做，我們還只怕做得比別人少。」

他最感動有次到外島演出，天氣酷寒床卻不夠，他自願睡地舖，隔天林宥嘉卻默默去睡那個位置，把床讓給他，他們在藝工隊時不是光演出，還得負責搭舞台、裝喇叭、搬道具，有時一天連續演出3場，體力早已透支，回到營區還得站夜哨，只能靠意志力猛撐。

休假時，兩人則會一起出去玩，「有時候只放一天，我們就會包計程車去宜蘭泡溫泉。」他們最愛聊音樂、創作，他一直希望下一張專輯有機會和林宥嘉合作，是期待飆嗓嗎？小宇笑說：「沒有啦，是要比大小....聲。」

他的爸爸2011年時因心血管神經出狀況，壓迫到腦神經，突然出現記憶混亂等狀況，他當時推掉所有要出國的工作，在家宅了1年看顧失憶的爸爸，幸而爸爸目前已康復。

他每天都會「抽考」爸爸的記憶力，例如早餐吃什麼，甚至搞笑問他內褲穿什麼顏色，他即將舉辦新歌演唱會，是否要邀爸爸去看？他則放話，要等自己在大巨蛋開演唱會時，再邀爸媽去欣賞。