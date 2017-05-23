余天悔跟豬哥亮鬧翻 嘆「不值得」

康康昨2度前往豬哥亮靈堂弔唁。（記者王文麟攝）

〔記者粘湘婉、張釔泠、楊明怡／台北報導〕「綜藝天王」豬哥亮病逝，昨康康2度前往靈堂弔唁，身旁跟著老婆張家霈，待了近半個小時才離開，低調未受訪。而余天、李亞萍夫婦昨出席資深藝人餐會提起豬，李亞萍難過到一度掩面哽咽，余天則直呼：「真的很希望能夢到他，但都沒有。」口氣滿是對好友的不捨和遺憾。

豬哥亮

文化部長鄭麗君昨舉辦資深藝人端午餐會，除余天、李亞萍夫婦外，演藝總工會理事長康凱、周遊、高群、常楓等人都在受邀行列。眾人聊到豬哥亮都充滿惋惜，李亞萍透露，余天和豬認識40年，對彼此的小孩也熟，豬逝世當天，余天在靈堂抱著豬的女兒謝金燕、謝金晶痛哭，「對她們來說，余天就像是另一個爸爸，她們都叫余天『余爸爸』」；而余天對於2人為電視節目交接而鬧翻，多年不相往來，也感嘆直呼：「現在想想好不值得啊。」94歲常楓則表示：「豬是怪胎也是一代奇才！」感嘆豬走得太早。

謝金燕完成紐約演出，今天清晨返台，有粉絲拱她明年母娘文化季再登小巨蛋壓軸演出；另外，謝金晶之前最遺憾的是因為到印尼演出，沒見到爸爸最後一面，其實當時她還特別買了爸爸生前最愛吃的，造型特殊的奶油餅乾想給爸爸，因為以前父女倆常邊吃餅乾邊談心，可惜成了來不及送出的小禮物，工作人員怕她傷心，也不敢再讓她看到餅乾。

常楓（左）、康凱昨出席資深藝人餐會。（記者趙世勳攝）

豬生前交友廣闊，後事如何處理，也成為外界關注焦點。余天、李亞萍透露，曾向家屬建議籌備豬的追思會，「但他們家裡的人不會讓我們去插手，可能一切都弄好了」，並表示會參加下月20日的告別式。至於先前表態盡全力協助後事的演藝總工會理事長康凱也表示，後事仍待家屬討論，並透露：「現階段宮廟那邊好像還有一些意見，這個部份我們沒有辦法去插足」。