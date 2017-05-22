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FTISLAND老么組 尬場BTOB瘋《鬼怪》

2017/05/22 06:00

「BTOB」昨在台開唱吸2700名粉絲捧場。（記者王文麟攝）

〔記者粘湘婉／台北報導〕南韓花美男樂團「FTISLAND」吉他手宋承炫、鼓手崔敏煥昨晚拋下其他團員，單獨在ATT SHOW BOX開見面會，吸引900名粉絲捧場；同一時間偶像男團「BTOB」也在台北國際會議中心開唱，狂吸2700名台粉支持。雙方除在信義區隔空拚人氣，就連演唱曲目也都不約而同，選唱夯劇《鬼怪》歌曲，險些撞歌。

宋承炫（左）、崔敏煥昨在台舉辦見面會。（記者王文麟攝）

承炫、敏煥在團內年紀最小，被暱稱是「老么」組，昨2人首次在台舉辦見面會，除與粉絲大玩默契遊戲，也用心挑了7首歌曲，承炫選唱《鬼怪》中的《Beautiful》，2人則用國語合唱周杰倫的《告白氣球》向台粉示愛，驚喜讓粉絲尖叫聲連連。然而，敏煥會前受訪時，卻自爆正在減肥，這趟來台只能忍痛拒絕台灣美食。昨見面會賣出9成，共進帳265萬。

昨開場獻上舞曲《NEW MAN》，瞬間炒熱氣氛，老么陸性材因演出夯劇《鬼怪》人氣大漲，昨他一開口，台下尖叫聲沒斷過，他笑開懷表示：「好開心和大家見面！」獨唱橋段也選擇《鬼怪》插曲《Who Are You》獻給粉絲，掀起另一波高潮；主唱任炫植則選唱林俊傑的《修煉愛情》，美聲讓粉絲如痴如醉。演唱會共吸金970萬台幣。

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