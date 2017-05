艾怡良撂台語歌 逼歌迷「不正經」

艾怡良開唱,挑戰陳雷的台語歌《歡喜就好》。(記者陳逸寬攝)

〔記者陳慧玲/台北報導〕艾怡良以《說 艾怡良》入圍7項金曲獎,僅次於五月天,還要力拼歌后,昨晚她在Legacy讚聲系列舉行「中繼站」演唱會,還首次唱陳雷的台語歌《歡喜就好》,她笑說:「就不相信這樣歌迷還能多正經!」

昨晚艾怡良首唱新歌《Waterfall》,還特別設計一段「時光旅行組曲」,從吉普賽女郎搖身變回穿著棒球外套的小女孩,獻唱一連串組曲《Baby One More Time》、《Genie in the Bottle》等歌曲,她說讀書時常在教室邊聽布蘭妮、克莉絲汀、新好男孩的歌邊跳舞,單純而快樂。

至於選唱陳雷的經典歌《歡喜就好》,則是小時候最常在爸爸車裡聽到的,充滿懷念。