信開唱愛女伴奏 台下喊岳父秒回「X夭」

信邀女兒「小丸子」（右）當嘉賓。（記者胡舜翔攝）

〔記者陳慧玲／台北報導〕相隔5年，歌手「信」蘇見信昨晚第2度站上台北小巨蛋開唱，「GentleMonster」演唱會，票房開出9成，推估收入有1980萬元。信邀請16歲女兒「小丸子」當嘉賓為他鋼琴伴奏，還說：「我現在心情也是滿複雜的，她現在彈給我聽，以後彈給男朋友聽。」語氣顯得有點不捨，沒想到台下有人喊岳父，他笑說：「靠夭，叫什麼岳父！」

演唱會開場，信霸氣十足站在10公尺高的金鋼手臂鋼架舞台演唱《鋼鐵心》，全場沸騰，之後飆高音獻唱搖滾版《北京一夜》，要台下歌迷站起來，一度唱得太嗨想要大家跳，突然想起小巨蛋禁令不能跳，信說：「不能跳，就一起甩頭吧！」全場跟著甩頭，他笑說：「這才叫演唱會嘛，搞什麼東西。」

演唱會製作費約2170萬，舞台部分挑高15尺的巨大鋼鐵台「信仰之塔」很具氣勢，信換3套服裝也要120萬。

信談到：「5年了，上次是倒吊下來的，這次還是這麼高。」還對歌迷說：「謝謝大家520這麼重要日子沒有去約會，來看我演唱會，我靜下心來只想一件事，大家好好享受今天晚上。」

當演唱《暗藏後悔》和《錯了》組曲，信的女兒為他鋼琴伴奏，他坐在旁邊唱歌，10年前小丸子也曾和爸爸同台，但女大十八變，這次信還特別幫女兒治裝，自豪說女兒除了有雙逆天長腿，語言能力也令他相當驕傲。

信談到金曲獎沒提名無所謂，但女兒帶男友來聽演唱會，「有一點所謂！」而他參加比賽最後一名也無所謂。演唱會最後獻上歌迷超愛的歌曲《死了都要愛》。

昨晚信的未婚妻也在台下看，另外楊謹華、柯震東等多位藝人也來捧場，S.H.E送花則雙關語虧「巨人就是有巨蛋」。