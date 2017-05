《媽媽咪呀!》拍續集 梅姨率2王再飆金嗓

電影《媽媽咪呀》要拍續集,梅莉史翠普(中)、柯林佛斯(右二)和皮爾斯布洛斯南(左二)將回歸開金嗓。

〔記者莊沛儀/綜合報導〕由好萊塢女星「梅姨」梅莉史翠普於2008年主演的電影《媽媽咪呀!》,將知名瑞典團體「ABBA」的歌曲融入其中,是相當經典的歌舞片;如今上映10周年,傳出開拍續集,原班人馬梅姨、柯林佛斯和皮爾斯布洛斯南等人都將回歸再開金嗓,令人期待。

據悉,續集《Mamma Mia: Here We Go Again!》是描述梅姨、柯林佛斯和皮爾斯布洛斯南年輕時的戀愛故事;最新一集中,除了會採用沒有出現在首集的「ABBA」歌曲外,也會放進幾首耳熟能詳的金曲;另外,「ABBA」兩名成員班尼安德森和比約恩奧瓦爾斯也會參與音樂及執行監製工作。