米嚕咕的占星頻道：2017.5/21～5/27

米嚕咕的占星頻道

本週幸運星：雙子座

事業最強：巨蟹座；愛情最甜：射手座；

人氣最夯：雙子座；財運最旺：處女座

人與人之間的關係是本周星象所呈現出來的重點，無論是商業的親密夥伴或是生命中的伴侶都會帶給我們若干的苦惱省思，其中不乏爭執、嘔氣或是錢財上的爭奪，這都考驗著我們的修養、修為，是否能將這爭執的苦惱化為彼此的成長，化干戈為玉帛，這都考驗著我們的氣度與包容。職場上情緒容易焦躁與不安，也容易為了改變而改變，產生了彼此利益的爭奪戰，為了利益不惜撕破臉。



【牡羊座】（3月21日至4月19日）

本周你的情緒高漲，為了打破過去的框架，不惜冒險，從內部改變整個系統，或在其框架內進行新的挑戰。無論在事情或情感上，情緒可能過於跨大而堅持；感情上可能會出現一番風波，考驗著彼此，認真的看待這場風暴，只是情緒，還是彼此真的不適合。

【金牛座】（4月20日至5月20日）

本周太陽進入你的財務宮，是個好好處理財務問題的時刻，重新檢視投資的組合，釐清你的整體財務，讓自己更安定。月底人氣頗高，但情緒稍嫌不夠穩定，可能會觸及與自己價值觀、底線、原則不同，而出現不同程度的摩擦與碰撞，需要做好自己的情緒管理。



【雙子座】（5月21日至6月20日）

祝雙子座生日快樂！整個5月你都非常忙碌，這周也是，建議你接受這樣的考驗，適應這個趨勢，儘管你忙的身心俱疲，但你會滿意自己的表現。這忙碌的過程中，你應該學習如何讓事情化繁為簡，讓你的工作更有效率。本周你的談吐幽默風趣，讓所有人都愛你。

【巨蟹座】（6月21日到7月22日）

本周在工作上充滿著無比的幹勁，對於過往的束縛都拋諸腦後，大膽的大刀闊斧大肆改革，無比聰明的在體制內革新，不觸及體制又能改善效能，贏得上級人士的讚賞。但人在高處難免引人眼紅，小心背後有人暗箭傷人。情感上有強烈不安全感，小心扼殺愛情。

【獅子座】（7月23日至8月22日）

本周在事業有著全新的思維，不再一味的盲目前進，改以策略性的思維，深思熟慮顧及種種實際因素，以較為保守、安全的策略，加上良好的溝通，突破工作上先前種種的障礙，獲得諸多好評。感情生活要多加留心，不要因為自己暴躁的脾氣而傷了感情。

【處女座】（8月23日至9月22日）

本周在事業有了新的契機，可能會跨界合作，或是接手新的工作任務；在職場上有貴人相助，或是引薦資源給你，但在風光的背後，口舌是非也會增加，很可能是影響了某個人的位置，而給自己帶來麻煩。財運良好，某個拖欠許久的款項入帳，或是有了新的財源。

【天秤座】（9月23日至10月22日）

這段時間非常適合你思考某段關係對你的意義，是繼續或是放棄。本周星象激發了你的野心，有機會去海外出差或是調往外地發展；某些天秤則是在考試、培訓、出版方面有好消息。財運好轉，之前所付出的一切逐漸得到回報，收入、簽約等方面也會有好消息。



【天蠍座】（10月23日至11月21日）

本周工作上面臨了資源分配的問題，在僧多粥少的情況下，不得不積極動用所有資源打一場爭奪大戰，鹿死誰手，難分軒輊。某些天蠍會有新任務和新合作，但預算很少，卻要求你們團隊做很多的事情，具體分析一下，如果條件不佳，不要浪費自己的時間。

【射手座】（11月22日至12月21日）

本周初在職場上有機會收到好消息，例如期待已久的某個客戶或是合作出現，或者是確定了合約。這個月部分射手有機會升級做爸爸、媽媽或是爺爺奶奶。下半周情緒容易暴躁，可能會跟某人翻舊帳，或是因金錢、房屋、小孩以及工作等問題引發矛盾和爭吵。

【摩羯座】（12月22日至1月19日）

本周工作上雖然有若干壓力，但你的活力十足，與團隊配合無間，衝鋒陷陣，無往不利，所向披靡。部分摩羯家裡可能過於老舊需要裝修、修繕或是想要美化居家環境，這都會讓你有些忙碌。單身的摩羯，桃花指數不錯，把握住機會，增加互動，不要默默等待了。



【水瓶座】（1月20日至2月18日）

本周創意思維大量迸發，非常樂於與他人分享，溝通交流、交換意見，都令你眼界大開，更上層樓。工作上有來自長官的壓力，但資源缺乏，難以成事。本周交通安全上也要多加留意，容易發生小意外。健康也有些下滑，需要體檢、複查，或多做運動保養健康。





【雙魚座】（2月19日至3月20日）

近期可能有某個合作關係的確定、合約簽署，給你帶來真正的轉機。本周你頗具領袖氣質，有利於你施展才華，可以按照自己的期許和意願做事；可能爭取到工作中的獨立、管理的職權，或者某個自己擅長的職位，而某些人可能會創業為自己做事。

★以上昇星座為主，太陽星座為輔★