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久石讓攜手麥斯基 經典聯演《送行者》

2017/05/19 06:00

眾所期待的《送行者-禮儀師的樂章》，麥斯基的大提琴（左）與久石讓的鋼琴，留下世紀的經典畫面。（記者趙世勳攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕果真是有夢想，人，就會前進，因此，日本音樂大師久石讓與歐洲大提琴大師米夏‧麥斯基，以如此親近的距離，在台灣，台北國家音樂廳，共同獻演讓兩人真正結緣的《送行者：禮儀師的樂章》。

久石讓（右）與麥斯基首度合作，由麥斯基指定曲目，久石讓指揮。（記者趙世勳攝）

對於昨晚參與音樂會的觀眾而言，除了驚喜，還有滿滿的感動！其實兩人在台北初相識第一天下午排練時，就已偷偷練習了《送行者》，他們心知肚明，所有樂迷都這麼期待著。他們的世紀初相會若不攜手演奏《送行者》似乎也說不過去，因為，在久石讓的所有電影配樂裡，這首曲子可說完全是為大提琴家而作；而早在多年前，當麥斯基與女兒合作錄製《送行者》之後，就一心想著，有一天一定要跟久石讓相見、要跟久石讓合作，要跟久石讓以音樂交流。而他們把這個獨家首演，獻給台灣樂迷，兩位大師的世紀交鋒，果然在樂迷心中激盪起絢麗的火花。

或可說是激動難掩的生命情懷吧！原本《送行者：禮儀師的樂章》為電影配樂時，因故事男主角原為交響樂團的大提琴手，在陰錯陽差之下成為納棺師，劇情的鋪陳是面對生與死的種種衝擊與情緒，時而激情、時而溫柔，生命無常的無奈，細膩的琴音裡有著死別的悲傷，以及生死就是人生的領悟。

久石讓與麥斯基的合作，應該是這個音樂的極致了吧。因此，雖然只有短短幾分鐘，用旋律娓娓道盡生命的必然，令人久久難忘。

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