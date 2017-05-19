小潘潘霸氣丟盤子 影帝夫臣服嗆辣女王

潘妮洛普克魯茲在《天后開麥拉》飾演在好萊塢大紅大紫，返回母國演女王的巨星，造型多變。（威視提供）

〔記者賀靜賢／綜合報導〕「小潘潘」潘妮洛普克魯茲在電影《天后開麥拉》飾演在好萊塢大紅的西班牙巨星，劇組找知名服裝設計師為她量身訂做10多套華麗戲服，包括豔麗宮廷服、米白時尚裝、火辣深V馬甲和純樸鄉村女孩，戲服加上皇冠首飾，「身」價就達千萬。

《天后開麥拉》是導演費南多楚巴與小潘潘繼《四千金的情人》、《夢中的女孩》第3度合作，女主角瑪卡蕾娜從好萊塢紅回西班牙，要演出母國女王傳奇人生，導演認為這與15歲就去好萊塢發展的小潘潘，經歷有雷同之處，並盛讚她為西班牙增光。

潘妮洛普克魯茲和老公哈維巴登（右）在《情遇巴塞隆納》結緣相戀。（資料照）

小潘潘在片中演出有女王風範的巨星，她的威尼斯影帝老公哈維巴登透露，老婆私下也「很女王」，兩人因《情遇巴塞隆納》結緣，「當時我看著她（在戲中）邊吵架邊丟盤子過來，真的一度想過：這女人是我想要的嗎？」不過，哈維巴登仍為小潘潘的熱情和嗆辣著迷。



《天后開麥拉》描述1950年代，小潘潘飾的西班牙女星瑪卡蕾娜在好萊塢大紅，重返家鄉拍攝鉅作《西班牙女王》，詮釋女王伊莎貝拉的傳奇人生，卻在拍攝期間潛入集中營救了舊情人，緊張鬥智又逗趣，電影將於6月16日上映。