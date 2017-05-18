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曾沛慈「婚前最後一唱」催票 最想收到孫燕姿鼓勵

2017/05/18 06:00

曾沛慈將首度開大型個唱，積極為演唱會催票。（記者宋志雄攝）

〔記者陳慧玲／台北報導〕曾沛慈出道10年，今年8月5日將首度在台北國際會議中心舉行「我愛你」大型售票演唱會，或許是太擔心票房，曾沛慈竟語出驚人說：「這是我婚前的最後一場演唱會。」

其實曾沛慈感情空窗2年，現在沒有男友，她解釋會提到婚前最後一唱，是希望把每場演唱會都當成最後一場好好呈現。

為了讓演唱會更好，曾沛慈說好想私訊給她最大的偶像孫燕姿，還笑說：「只要她跟我說一聲『加油』就好，我就會高興到去裱框。」還說即使訊息被孫燕姿已讀不回也沒關係。

曾沛慈也透露，她曾請教前輩范瑋琪、韋禮安，「他們只給我3個字，隨便唱。」意思要她放輕鬆地表演。

曾沛慈為演唱會催票：「這會是有誠意的演唱會，我屬於細水長流型，請歌迷給我一點機會，一定會唱到讓大家起雞皮疙瘩。」

32歲的曾沛慈覺得自己已到適婚年齡，「滿適婚的，只是沒有適合的人。」透露自己常遇到爛桃花，已有女友的男生卻對她密集關心。

曾沛慈透露，以前曾和男友在暗巷接吻，也喜歡引誘男友對她說「我愛妳」，還有怪癖喜歡撒嬌鑽男友腋下。

首次開唱，曾沛慈放話SpeXial團員買票支持，還說Teddy、偉晉都答應了，門票將於5月20日中午12點於寬宏開賣。

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