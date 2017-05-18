久石讓攜手麥斯基 台灣獨家演出

久石讓（左）與麥斯基兩位音樂大師終於在台灣初相會。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕久石讓、麥斯基兩位東、西方音樂大師期待已久的世紀之會，昨天終於在台灣見面了。

大師對彼此的音樂可說都心儀已久，為了這次初見面與合作，喬了好久時間終於成行，麥斯基放棄了比利時伊莉莎白國際大提琴大賽複賽評審，見面前一天還熬夜看比賽看到差點來不及吃早餐。經過下午的排練之後，兩個人都以「感覺非常好」形容對彼此的第一印象。

麥斯基表示非常開心，排練也非常順利，「我不想說驚訝，他不像其他大多數指揮合作那樣不容易。」更以其慣常具喜感的肢體語言強調，以前跟日本朋友提到久石讓時，日本朋友以非常非常誇張的表情跟他說，「久石讓在日本非常有名耶！」久石讓則認為，麥斯基具有很大的能量，釋放很多東西，透過他的演奏發現大提琴的世界有這麼宏偉的天空，「當兩個樂器一起發出聲音時，感覺非常好。」久石讓說：「我感到很滿足。」

樂迷有望親耳聆聽《送行者》

此次演出的曲目，大提琴協奏曲是麥斯基提出，一開始久石讓認為可能有點困難，但彩排過後覺得很順利。至於促成兩人首度音樂結緣的《送行者》，麥斯基說：「我跟女兒一起錄、一起演出，感覺更貼近我的生活，有很多情緒與感情在其中，對我自己是很棒的發現，試著去發現學習音樂，從未停止探索的過程，我很高興有這樣的機會。」錄完《送行者》得到很棒的風評，但究竟會不會在今天兩人首度合作的音樂會裡加碼演出《送行者》？兩人很有默契地賣關子，「不知道，要看觀眾，因為不是表訂的，看大家聽完德弗札克的感覺，所以一定要來，來了你就知道了。」

久石讓大器 不介意被垃圾車打擾

對於去年來台演出時遇到垃圾車音樂干擾的事件，久石讓說他一點也不介意，音樂會上總是會發生一些無法預期的「意外」，「但是沒關係，噪音會走的，我可以等，小事一樁。」麥斯基則說自己有一次在馬德里演出時，樂章間突然聽到手機鈴聲大響，他只好輕鬆地模仿廣告詞大聲說，「Nokia connecting people」

久石讓與麥斯基首度交鋒的音樂會，與NSO國家交響樂團合作，今、明兩天在台北國家音樂廳演出。