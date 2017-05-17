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神鬼奇航5驚遭駭 迪士尼槓駭客拒付天價贖金

2017/05/17 06:00

由強尼戴普主演的《加勒比海盜 神鬼奇航：死無對證》成為駭客下手目標。（迪士尼提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕迪士尼影業的總裁鮑伯艾格昨表示，有駭客將該公司一部未上映電影全片盜走，並要求贖金，揚言洩露資源。艾格雖未透露電影及勒索金額，但表示迪士尼拒絕支付，現在正在跟美國FBI合作。根據外媒《Deadline》確認，被駭走的電影是神鬼奇航系列第5集《加勒比海盜 神鬼奇航：死無對證》。

男星修杰楷昨晚出席《加勒比海盜 神鬼奇航：死無對證》台灣首映。（迪士尼提供）

艾格表示，駭客向迪士尼勒索了鉅額網路虛擬貨幣，揚言若拒絕支付，將先公開前5分鐘片段，之後再每次公開20分鐘片段，直到得到所求。這已是好萊塢近期發生的第二件駭客勒索事件，日前也有駭客向Netflix要求贖金，否則將釋出10集《勁爆女子監獄》第五季，兩起事件目前尚未得知是否有關，但兩家公司同樣都拒絕駭客要求。

昨晚台灣迪士尼也搶先在台舉行《加》片首映，並找來上周在網路影片黏上假鬍子飾演「杰」克船長的修杰楷出席，對於模仿偶像強尼戴普，他直說很興奮也備感壓力：「因為強尼戴普已經是這個角色的靈魂了。」《加勒比海盜 神鬼奇航：死無對證》5月24日在台上映。

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