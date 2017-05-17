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北影入圍揭曉》許瑋甯搶后拚連莊 金馬雙影后夾殺

2017/05/17 06:00

《目擊者》許瑋甯（左）和莊凱勛分別入圍影后、影帝獎項。（資料照，穀得提供）

〔記者吳琬婷／台北報導〕第19屆台北電影獎昨公布入圍名單，劇情長片、紀錄片、動畫片、短片4類各10部作品入圍。其中，許瑋甯以話題片《目擊者》力拚連莊影后，對上分別以《德布西森林》、《健忘村》入圍的金馬影后桂綸鎂和舒淇，而《自畫像》的張寗也來勢洶洶。

《德布西森林》的桂綸鎂也是本屆北影影后強力後補。（資料照，魚樂提供）

導演趙德胤的《再見瓦城》去年在金馬獎鎩羽而歸，今年再戰北影，男主角柯震東將再度角逐影帝，對上雙戲王強敵《白蟻-慾望謎網》吳慷仁以及《目擊者》莊凱勛。

《再見瓦城》柯震東（右）去年落敗金馬，今年再戰北影。（資料照，岸上影像及前景娛樂提供）

由侯孝賢監製、黃惠偵執導的紀錄片《日常對話》2月獲得柏林影展泰迪熊獎最佳紀錄片，昨入選紀錄片；而導演張作驥因涉性侵女編劇，前年入監服刑，去年在北監帶領受刑人拍攝長39分鐘的微電影《鹹水雞的滋味》，講述受刑人在獄中的生活點滴，入選本屆短片，也是矚目焦點。

戲王吳慷仁以《白蟻-慾望謎網》角逐影帝。（資料照，白蟻劇組提供）

本屆北影主席李屏賓表示，今年有50%以上都是新人入圍，對電影節及台灣電影都是一股很大的能量，也符合北影創新、傳承的宗旨。

第19屆台北電影獎劇情長片入圍名單：《順雲》、《德布西森林》、《大佛普拉斯》、《自畫像》、《強尼·凱克》、《川流之島》、《再見瓦城》、《健忘村》、《白蟻-慾望謎網》、《目擊者》。

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