28屆金曲獎主要獎項入圍名單

《年度專輯獎》 圍庄／醜奴兒／最佳國語、台語、客語、原住民語專輯

《最佳國語專輯》JTW西遊記／飛行器的執行週期／說艾怡良／自傳／末路狂花／萬松嶺

《最佳台語專輯》釘子花／台北直直撞／REBORN／舊年／台客電力公司同名專輯／董事長的少年時代

《最佳客語專輯》光亮徬徨的閃耀年紀／百夜生／笑笑仔世界／桐花放客／我爸講海陸，我媽講四縣

《最佳原住民語專輯》桑布伊創作專輯 - 椏幹／順著河流走／郭明龍-Longer Story 創作專輯／vavayan 女人／看月亮ＳADU KATA BUAN

《最佳國語男歌手》周杰倫／方大同／郭頂／盧廣仲／林宥嘉／黃明志／大支

《最佳國語女歌手》艾怡良／家家／魏如萱／盧凱彤／楊乃文／葛仲珊

《最佳台語女歌手》秀蘭瑪雅／曹雅雯／黃妃／李婭莎 ／鳳娘

《最佳台語男歌手》羅時豐／廖士賢／伍佰／李英宏／賴銘偉／謝銘祐

《最佳客語歌手獎》二本貓／米莎×地下河／曾仲瑋／陳瑋儒

《最佳原住民語歌手獎》桑布伊／徹摩／戴曉君／郭明龍／阿爆（阿仍仍）／馬詠恩與農男樂團

《最佳年度歌曲獎》告白氣球／年輪說／蹦孔／我們的總和／頑固／大風吹／離心力／天真有邪

《最佳樂團獎》FLUX／五月天／草東沒有派對／雞蛋蒸肉餅／獅子合唱團／吉那罐子／董事長樂團

《最佳演唱組合》問樂團／動力火車／原子邦妮 ／Mr.Miss／草蜢 ／火星電台

《最佳新人獎》FLUX／Mr.Miss／草東沒有派對／郭修彧／ERIKA／宮閣

《最佳作詞人》吳青峰／伍佰／郭頂／艾怡良／五月天阿信／草東沒有派對／謝銘祐

《最佳作曲人》郭頂／艾怡良／五月天怪獸／草東沒有派對／魏如萱／謝銘佑／黃建為

《評審團獎》生祥樂隊 《圍庄》

《最佳演唱組合獎》問樂團／動力火車／AstroBunny 原子邦妮／Mr. Miss／草蜢／火星電台

《最佳新人獎》FLUX／Mr. Miss／草東沒有派對／郭修彧／Erika／宮閣

《特別貢獻獎》紀露霞／張雨生