限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁 > 婉君推

28屆金曲獎主要獎項入圍名單

2017/05/17 06:00

《年度專輯獎》 圍庄／醜奴兒／最佳國語、台語、客語、原住民語專輯

《最佳國語專輯》JTW西遊記／飛行器的執行週期／說艾怡良／自傳／末路狂花／萬松嶺

《最佳台語專輯》釘子花／台北直直撞／REBORN／舊年／台客電力公司同名專輯／董事長的少年時代

《最佳客語專輯》光亮徬徨的閃耀年紀／百夜生／笑笑仔世界／桐花放客／我爸講海陸，我媽講四縣

《最佳原住民語專輯》桑布伊創作專輯 - 椏幹／順著河流走／郭明龍-Longer Story 創作專輯／vavayan 女人／看月亮ＳADU KATA BUAN

《最佳國語男歌手》周杰倫／方大同／郭頂／盧廣仲／林宥嘉／黃明志／大支

《最佳國語女歌手》艾怡良／家家／魏如萱／盧凱彤／楊乃文／葛仲珊

《最佳台語女歌手》秀蘭瑪雅／曹雅雯／黃妃／李婭莎 ／鳳娘

《最佳台語男歌手》羅時豐／廖士賢／伍佰／李英宏／賴銘偉／謝銘祐

《最佳客語歌手獎》二本貓／米莎×地下河／曾仲瑋／陳瑋儒

《最佳原住民語歌手獎》桑布伊／徹摩／戴曉君／郭明龍／阿爆（阿仍仍）／馬詠恩與農男樂團

《最佳年度歌曲獎》告白氣球／年輪說／蹦孔／我們的總和／頑固／大風吹／離心力／天真有邪

《最佳樂團獎》FLUX／五月天／草東沒有派對／雞蛋蒸肉餅／獅子合唱團／吉那罐子／董事長樂團

《最佳演唱組合》問樂團／動力火車／原子邦妮 ／Mr.Miss／草蜢 ／火星電台

《最佳新人獎》FLUX／Mr.Miss／草東沒有派對／郭修彧／ERIKA／宮閣

《最佳作詞人》吳青峰／伍佰／郭頂／艾怡良／五月天阿信／草東沒有派對／謝銘祐

《最佳作曲人》郭頂／艾怡良／五月天怪獸／草東沒有派對／魏如萱／謝銘佑／黃建為

《評審團獎》生祥樂隊 《圍庄》

《最佳演唱組合獎》問樂團／動力火車／AstroBunny 原子邦妮／Mr. Miss／草蜢／火星電台

《最佳新人獎》FLUX／Mr. Miss／草東沒有派對／郭修彧／Erika／宮閣

《特別貢獻獎》紀露霞／張雨生

推薦新聞
謝金燕答禮未現身 真相竟然是... 謝金燕答禮未現身 真相竟然是...
2017/05/16 22:05
努力拍片想留給妻小！ 豬哥亮遺產至少留下... 努力拍片想留給妻小！ 豬哥亮遺產至少留下...
2017/05/17 06:26
周董妻兒助攻第3座歌王 入圍感言是... 周董妻兒助攻第3座歌王 入圍感言是...
2017/05/16 21:34
有嫌隙？ 瑤瑤不滿《通靈》導演這點... 有嫌隙？ 瑤瑤不滿《通靈》導演這點...
2017/05/17 06:51
校花版潤娥現身 徒手殺蟑螂超大膽 校花版潤娥現身 徒手殺蟑螂超大膽
2017/05/16 22:51
豬哥亮辭世看秀場！洪榮宏為救票房竟跟「她」炒新聞？ 豬哥亮辭世看秀場！洪榮宏為救票房竟跟「她」炒新聞？
2017/05/17 07:09
41歲魔性之女苦黏珠寶小開 密謀披紗三嫁 41歲魔性之女苦黏珠寶小開 密謀披紗三嫁
2017/05/17 06:56
25歲真子公主將嫁「他」 日本皇室也認可 25歲真子公主將嫁「他」 日本皇室也認可
2017/05/17 07:08
28屆金曲獎主要獎項入圍名單 28屆金曲獎主要獎項入圍名單
2017/05/17 06:00
豬哥亮辭世卻顯靈六合彩！號碼竟開出「豬哥亮牌」 豬哥亮辭世卻顯靈六合彩！號碼竟開出「豬哥亮牌」
2017/05/17 07:13
豬哥亮3億賭債有望人亡債滅 謝金燕安全下莊 豬哥亮3億賭債有望人亡債滅 謝金燕安全下莊
2017/05/17 07:18
豬哥亮躲債黑輪攤 8年爆紅賺進透天厝 豬哥亮躲債黑輪攤 8年爆紅賺進透天厝
2017/05/17 07:19
演藝圈追悼！翁立友陪謝金晶折蓮花 孔鏘盼彈一曲送溫體豬 演藝圈追悼！翁立友陪謝金晶折蓮花 孔鏘盼彈一曲送溫體豬
2017/05/17 06:00
誰把濱崎步吃了？演唱會這一幕讓眾人驚呆！ 誰把濱崎步吃了？演唱會這一幕讓眾人驚呆！
2017/05/17 07:16
喜劇天王殞落 導演悲悼３老友 喜劇天王殞落 導演悲悼３老友
2017/05/17 06:00
豬哥亮傳奇謝幕 「他」過世哭斷腸無心工作 豬哥亮傳奇謝幕 「他」過世哭斷腸無心工作
2017/05/17 07:24
女神這樣說 豬哥亮是散播歡樂的典範 女神這樣說 豬哥亮是散播歡樂的典範
2017/05/17 06:00
孔劉當男神好累 嘆失去自由 孔劉當男神好累 嘆失去自由
2017/05/17 06:00
漫威宇宙有新成員？ 「他」驚喜客串《菜鳥新移民》 漫威宇宙有新成員？ 「他」驚喜客串《菜鳥新移民》
2017/05/17 07:27
豬哥亮喜劇電影成空 長眠地為帝王穴 豬哥亮喜劇電影成空 長眠地為帝王穴
2017/05/17 06:00
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.