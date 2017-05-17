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《王后之爭》周杰倫交鋒林宥嘉 楊乃文力拚艾怡良

2017/05/17 06:00
周杰倫將搶第3座歌王獎座。（資料照，杰威爾提供）周杰倫將搶第3座歌王獎座。（資料照，杰威爾提供）

〔記者張釔泠、陽昕翰／台北報導〕今年金曲獎的歌王之爭，「周董」周杰倫挾著昆凌懷第2胎的喜氣，將對上新婚人夫林宥嘉，此外競爭者還有方大同、盧廣仲、大支、郭頂、黃明志，都是實力派歌手，競爭相當激烈。

楊乃文入圍感謝同事的照顧。（亞神提供）楊乃文入圍感謝同事的照顧。（亞神提供）

周董過去已兩度稱王，這次將搶第3座歌王獎座，他與林宥嘉同樣有喜事加持，林宥嘉也才剛在日本舉辦過新婚派對，入圍宣布後，丁文琪立刻在林宥嘉的臉書放閃留言「老公啊～～」，小夫妻流露濃濃愛意。

新婚的林宥嘉有喜事加持。（資料照，記者趙世勳攝）新婚的林宥嘉有喜事加持。（資料照，記者趙世勳攝）

大支則是第一次入圍歌王，終於一吐怨氣：「饒舌歌手常被認為不是歌手，但饒舌也是有曲、感情、抑揚頓挫，很感謝不是嘻哈、饒舌掛的評審，能讓饒舌歌手入圍。」

饒舌歌手大支第一次入圍歌王。（資料照，記者宋志雄攝）饒舌歌手大支第一次入圍歌王。（資料照，記者宋志雄攝）

方大同也是金曲常客，這張專輯從發想到製作花了2年，表示入圍就是對團隊最大的鼓勵；盧廣仲則維持一貫幽默：「謝謝評審的肯定，我媽說要去廟前面請一齣布袋戲答謝神明，耶！」黃明志2度入圍最佳男歌手，但身體不適，他說：「感謝金曲獎給我出道10週年最好的禮物。」

能寫能唱的艾怡良被視為黑馬。（資料照，記者陳逸寬攝）能寫能唱的艾怡良被視為黑馬。（資料照，記者陳逸寬攝）

歌后部分同樣是激戰，已是金曲歌后的楊乃文，將爭第2座歌后獎座，她鬆口談起去年的情變，「做這張專輯時是我很艱難的一段時間。」感謝同事的照顧 ；能寫能唱的艾怡良本屆大放異彩，緊追五月天入圍7獎，被視為黑馬，第一時間蹲坐地上大叫：「好驚！」

去年歷經喪母痛的家家，將3拚歌后，同事比她還緊張，她則抱持平常心； 香港代表盧凱彤歷經憂鬱症發片，直呼要感謝音樂上的另一半、監製蔡德才； 「饒舌界的鄧麗君」葛仲珊曾奪下金曲新人，這次晉級拼歌后，開心說還沒有辦法消化感覺。

魏如萱也是第3度入圍，放話：「我會穿得很美去參加金曲獎。」此外，戴佩妮與田馥甄皆被視為本屆遺珠，對此戴佩妮淡然說：「此刻的心情只有一個，替郭修彧（入圍新人）開心。」

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