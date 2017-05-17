《28屆金曲獎入圍揭曉》五月天8+1大贏家 世代對決草東

〔記者陳慧玲、陽昕翰／台北報導〕成軍20年的天團五月天，對上獨立發片才滿1年的「草東沒有派對」，讓本屆金曲獎增加了新舊世代大對決的精采度，五月天以第9張專輯《自傳》入圍8項，團員瑪莎幫家家製作《還是想念》也入圍單曲製作人獎，8+1的提名成為金曲入圍最大贏家，也打破5年前《第二人生》的7項入圍紀錄。

第28屆金曲獎頒獎典禮將在6月24日於小巨蛋舉行，昨公布入圍名單，評審團主席黃韻玲談到，五月天雖出道20年，但一直給大家驚喜，從他們的音樂中仍然可以聽到初衷；草東沒有派對以首張專輯《醜奴兒》入圍6項大獎，黃韻玲說：「他們是悶世代的爆發！音樂給人太大的衝擊，打破大家對於聽覺的想法。」

五月天和草東沒有派對，在年度專輯、年度歌曲、最佳樂團、最佳作詞、最佳作曲等5個獎項都要正面對決，其中最佳樂團還要共同迎擊蕭敬騰率領的獅子合唱團，以及和五月天一樣成軍20年的董事長樂團，堪稱競爭超激的「死亡之組」。蕭敬騰昨說：「獅子出道不到1年，也太爽了吧。」

五月天昨在香港開唱，唱片公司代發感言：「在這個CD快要消失的時代，很高興這張在台灣賣出15萬張CD的專輯能受到喜愛。」

從地下崛起的新興樂團「草東沒有派對」，成軍一年半的時間，巡演就締造場場秒殺的紀錄，這次以《醜奴兒》入圍6項大獎，宣告魯蛇世代來臨，更獲得樂迷共鳴。

「草東」的經紀人若君昨表示：「很感謝肯定。一路埋頭地走，何其幸運我們的聲音能被聽到。謝謝每一個聽到我們以及幫助我們被聽到的人。」不過由於草東有2位團員正在服兵役，現在草東屬於休團創作期，尚未確定能否合體出席金曲典禮。

今年評審團討論最久的是年度專輯，黃韻玲表示，這是新設獎項，若要入圍，必須在各獎項成績有一定程度，因此最後入圍作品包括國、台、客及原住民語最佳專輯入圍作品，另生祥樂隊的《圍庄》音樂充滿實驗性與本土關懷，也獲提名，加上草東沒有派對的《醜奴兒》，多達24張作品入圍，而本屆評審團獎也由生祥樂隊《圍庄》獲得。