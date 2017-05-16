豬哥亮長眠基隆 擬設紀念園區
2017/05/16 06:00
〔記者何玉華、俞肇福、賴筱桐、粘湘婉／新北、基隆報導〕秀場天王「豬哥亮」將長眠於基隆！豬哥亮昨早病逝，生前好友、新北市議員周勝考協助治喪，他表示豬家人昨天傍晚已經決定豬哥亮的安葬地：基隆擁恆文創園區的「立足星空」區域，園區內也考慮規劃一處場所，播放豬哥亮生前的作品等紀念性影片。擁恆文創園區將於今天早上十點召開記者會，對外說明相關事宜。
豬哥亮昨清晨5點病逝台大醫院，遺體目前安置板橋殯儀館，告別式將在板殯景福廳舉行，最快今中午將開放靈堂供外界弔唁。豬自3月底住院以來，眾好友想探病都遭拒，豬的大兒子謝順福昨也代父「道歉」，表示父親不願讓病容曝光，「父親是戰到最後一刻，光榮的離開」、「對不起，家父希望大家記得的他，永遠是台上開心、快樂、英俊的他，而不是最後這個病容。」他還說，也許是謝金燕回來，爸爸病況一度好轉，覺得有奇蹟出現，但仍不敵癌細胞。謝順福表示，豬哥亮辭世前，早已看透身後事，「因為他在生前所有話都交代過了，他對自己的事一向很看得開。離世前一晚也是相當安詳地睡著。」
周勝考表示，豬哥亮生前交遊廣闊，各界好友甚多，治喪委員會將廣邀各界有意願的朋友一起加入，尤其希望邀請演藝工會理事長參加，一起商議後事細節，為豬哥亮精彩的一生畫下完美的句點。
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