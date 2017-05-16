Arcadia電子音樂節2度登台 11.11大佳河濱開趴

Arcadia電子音樂節的的360度立體大蜘蛛舞台將大舉登台。（Cosmos LIVE!提供）

〔記者吳琬婷／綜合報導〕Arcadia電子音樂節繼去年在台舉行大獲好評後，今年將2度大舉登台，不僅感官體驗再升級，還多增加1天的演出節目，邀請來自荷蘭的重拍霸主「硬威爾」演出，音樂節將於11月11日、12日在台北大佳河濱公園舉行。

Arcadia電子音樂節今年邀請到來自荷蘭的重拍霸主「硬威爾」演出。（Cosmos LIVE!提供）

Arcadia電子音樂節今年的主題名為「2017 Arcadia Taiwan-Invasion」，創意總監李宗哲表示，除了連續2日有重量級的世界百大DJ及本地DJ精彩演出外，更有由機械怪手、軍機引擎與尾翼鑄成，集雷射與火焰於一身的360度立體大蜘蛛舞台，再增加火焰及雷電交加的「Lighting閃電風暴」秀，要讓參與民眾盡情享受。

去年參與音樂節的舞客年紀從18歲到55歲都有，今年為了歡迎更多新朋友，升級節目規格，邀請曾被票選為世界第一的電音王者「硬威爾」帶來精彩的電音趴。目前8000張的超級早鳥票及早鳥票已被搶購一空，新台幣3000元的單日預售票現正熱賣中，更多購票訊息可洽（02）7730-3138查詢。