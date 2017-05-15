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90歲文夏飆高音 寶島歌王帶80歲媽捧場

2017/05/15 06:00

文夏（左）、文香夫婦在演唱會上合唱一曲。（華風文化提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕高齡90歲的國寶歌手文夏，前晚在國父紀念館開唱，金曲獎台語歌王洪榮宏特別帶著80歲的媽媽一起去看演唱會，提前過母親節，洪榮宏還先到後台向文夏致意，並為文夏、文香夫婦禱告，祈願演出順利。

洪榮宏前陣子才辦演唱會，當時也翻唱了文夏的作品《漂浪之女》，文香回憶過去，洪榮宏已故父親洪一峰一直很羨慕文夏，覺得文夏吃東西百無禁忌，身體還是那麼好，但洪一峰為了保護嗓音，很多海鮮類都不敢碰，因此每次遇到文夏，總會表達出羨慕之情。

洪榮宏（左）特別到後台向文夏夫婦致意。（華風文化提供）

在「寶島歌王歌后演唱會~文夏90音樂大會」上，文夏獻唱招牌曲《黃昏的故鄉》，雖已90歲，飆高音還是可以把音拉得很長，全場觀眾報以熱烈掌聲。

文香在演唱會上笑說要澄清一件事，外界總會問她：「妳是第幾任老婆？」其實大家誤會了，她是文夏唯一老婆，文香笑說：「以前他的女朋友我都看過呀，但是誰能忍受半年看不到他。」因為早年文夏會唱歌會演電影，每次電影上片，他要隨片登台唱歌，幾乎全台巡迴一次就要半年。

為了看90歲文夏唱歌，前晚有很多中南部歌迷搭高鐵北上捧場，最後聽到文夏夫婦還有紀露霞、西卿等眾多歌手一起大合唱文夏另一首代表作《媽媽請你也保重》，觀眾才滿足離去。

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