專訪》楊貴媚親自照料中風母 7年練就看護內功

楊貴媚談到母親中風臥床7年，忍不住淚崩。（記者陳奕全攝）

記者賀靜賢／專訪

金馬影后楊貴媚母親中風臥床第7個年頭，母親節前她與鄰居辦桌，昨天家人又帶著媽媽去吃飯，她則參加浴佛活動。其實相伴或呵護媽媽，對楊貴媚來說早非節日的專屬，而是「日常」；農曆年時她看到一位坐輪椅的老伯伯，從安養中心想「回家」，因為是公寓，身旁老伴叫伯伯在樓下望望家外就當回家了，楊貴媚想到就淚崩。

媽媽7年前意外中風，楊貴媚回溯當時曾不察中風前兆，後來又曾過度復健，語氣中除了遺憾，更多的是心疼。她曾為照顧媽媽停工半年，扶、抱、餵和洗澡都親力親為，最後醫囑要有貼身幫手，她才「橫下心」請人。她也曾從YouTube學「看護」，更參與全台的沐浴車公益行動，她常找病人用的輔具，說到如何找到洗澡椅或不會傷牙的矽膠湯匙，她的眼睛發亮，而且說著說著還會示範各種姿勢，「因為每個要替媽媽完成的姿勢，我都要先試過痛不痛」。

楊貴媚（左）曾為照顧母親停工半年，親自扶、抱媽媽。（翻攝自臉書）

楊貴媚7年下來練就近醫護級的「看護」能力，總是感性的她，多半的時候要用理智，與媽媽相互打氣。「但是，也曾經每天在睡前祈禱，早上起來媽媽就沒事.....曾經看到一絲進步而開心鼓舞，但期待落空......期待有時就會變成憤怒」。楊貴媚很了解陪伴病人的心理壓力，她深知照顧者的心理狀態有時也需要「治療」，「所以我常說，調整自己、離開一下、去透透氣，是很重要的」。但才語畢，她又忍不住說：「我常喊著很想出去走走，又會想到，難道臥床的媽媽，不比我們更想出去七投七投（台語）嗎！」幸好家中的小孩已度過各自出意見的磨合期，楊貴媚笑說，以前小時候媽媽忙工作，她要當大姐照顧4個兄弟姐妹，常怨媽媽生太多；「現在媽媽生病了，我覺得小孩生多還真好！」

先前，瓊瑤與平鑫濤的3個子女為了平鑫濤失智後的照護和插鼻胃管的問題爭吵不休，反應出高齡化社會的長照問題。楊貴媚不願對平家的個案多做評論，但也感嘆：「沒有愛的家庭很困擾，愛過多，似乎也困擾！」她更語重心長的說，當一切的拉距變成了情感的「角力」，其實病人感受得到，也不會開心。她說，母親的生病，對當子女的是一場考驗，但「人生很無常，活在當下，簡單一點」應是更重要的體悟。