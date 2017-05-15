鄭進一攻蛋處男唱自嘲化石
2017/05/15 06:00
〔記者陽昕翰／台北報導〕鄭進一選在母親節攻蛋圓夢，邀來14組嘉賓助陣，楊宗憲也是嘉賓之一，外界關注豬哥亮癌末病況，楊宗憲談到：「這我不方便講，有請順福（豬哥亮大兒子）幫我轉達關心，大家以為我知道病情，但除了家人外，豬爸沒讓任何人見他。」更稱之前想寫卡片、送花都無法，對謝金燕連夜照顧豬哥亮，楊隔空打氣：「辛苦了。」
鄭進一「台灣一歌」演唱會，昨在小巨蛋登場，63歲的他出道超過半世紀，為處男唱狠砸台幣2500萬，主辦單位稱票房8成，鄭進一感恩說：「謝謝大家在60幾歲的時候，讓我完成小巨蛋的夢想。」透露這次約賠台幣百萬，不過之後會安排台中及高雄的場次。
這次演唱會嘉賓卡司驚人，一字排開包括葉啓田、楊宗憲、張魁、狄鶯、王識賢、白冰冰等，還有鄭進一84歲的媽媽、5歲愛女鄭羽潼，共14組嘉賓。
鄭羽潼登場嗨跳南韓女團夯曲，鄭進一說：「她是我現在全世界最怕的女人。」接著驕傲喊：「如果沒出意外的話，她10幾年後會是個巨星，可能我看不到了，因為我太老了。」
嘉賓狄鶯豪露事業線，勁歌熱舞唱跳《阿嫂》；白冰冰獻唱鄭進一為她創作的《燕仔你是飛去叨》，想到白曉燕又淚崩；鄭進一邀張魁合唱《小丑》，張魁笑虧老友「嚴重退化」，鄭進一笑著接：「我已經變成化石啦。」逗樂全場。
楊宗憲在演出後受訪，談到豬哥亮與病魔搏鬥，無奈稱沒法去探視，只能對豬哥亮喊話：「豬爸真的加油，你是台灣永遠的大尾鱸鰻，我們真的很愛你。」
先前楊宗憲曾在病榻守候父親楊登魁，知道家人照顧的辛苦，被問及是否幫謝金燕打氣？楊回應：「小燕，雖然說過去那麼長一段時間跟爸爸的風風雨雨，再怎麼樣，父親面臨這樣的危機時，妳還是願意回來，我是肯定的。」鄭進一在慶功宴談到豬則說：「是我的老大哥啊，可是我也連絡不到。」
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