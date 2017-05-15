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《人物專訪》 Twinko篠崎泫遭虐待 被養父關雞籠

2017/05/15 06:00

篠崎泫堅強訴說童年的家暴陰影，更稱已習慣了母親的冷淡。（記者胡舜翔攝）

記者陽昕翰／專訪

台日混血兒篠崎泫外型超萌，23歲的她高中就登上PTT表特版，後來加入女團Twinko拚發片，逐漸累積人氣，她接受本報專訪揭露慘痛往事，小時候待過寄養家庭，卻遭養父虐待、關雞籠，她淚憶：「後來外婆發現我身上的傷痕，才把我接回家。」更因媽媽的冷淡，辛苦只能往肚裡吞，對母親節很無感。


篠崎泫的生父是日本人，2人從沒碰過面，加上她的媽媽長年在日本工作，後來改嫁也是日本人，只把篠崎泫及姊姊，交付給台灣親友照顧，姊妹倆待過不同寄養家庭，對於旁人冷眼早習以為常。


篠崎泫談到：「那時候的養父養母都怪怪的，常常餵我們吃一些類似飼料的奇怪東西，加上他們小孩半夜都會被叫去開會，我覺得看起來就像是邪教。」懵懂無知的她更因不聽話，被關在養父家的大雞籠。


她說起這段過往講得輕鬆，倒是身旁團員全傻了眼，其實篠崎泫也曾對媽媽求援，透露在17歲時，有打過電話向日本的媽媽借生活費，也遭狠狠拒絕。

 

Twinko推出新EP《戀愛限定》，篠崎泫（左起）、可青、星潼、凱希與語噥，6月18日將合體在紅樓辦簽唱會。（記者胡舜翔攝）

回憶起當時的對話，篠崎泫媽媽一句：「妳去跟別人借。」讓她徹底死心，篠崎泫與媽媽多年沒有聯絡，她坦言：「應該也不是有恨，這幾年與媽媽的關係就是陌生了。」昨天碰上母親節，她與朋友相約去逛街，更樂觀說：「還好我的人緣很好，就算過年，也可以去姊妹家過。」堅強更讓Twinko成員滿是心疼。

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