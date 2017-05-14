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李千娜開唱 男友大搖大擺力挺

2017/05/14 06:00

李千娜處女個唱伍佰現身一起搖滾。（記者陳奕全攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕出道10年的李千娜首辦個唱，搖滾天王伍佰擔任嘉賓助陣，昨晚包括李千娜的媽媽、緋聞男友Echo及一票星友現身狂挺，加上一雙兒女早寫了母親節卡片打氣，讓她忍不住淚灑舞台，Echo進場前受訪說：「要大搖大擺地走進去。」大方以行動力挺女友的處女秀。

Echo大搖大擺力挺女友李千娜開唱。（記者陳奕全攝）

李千娜在Legacy舉辦演唱會，她開場身穿白色刺繡的透膚洋裝，一雙長腿若隱若現，獻唱《愛到站了》、《甜美的繩索》，她自選秀節目出道已有10年，在台上向歌迷喊話：「不管怎麼樣，與千娜的第一次，我們都在一起。」

她為了這次演出籌備多時，加碼換上熱褲裝，大露香肩、美腿，熱歌勁舞嗨跳《唯舞獨尊》、《舞女》，也翻唱台語天后江蕙、黃乙玲的台語歌曲，再與嘉賓王大文合唱英文歌《We Don’t Talk Anymore 》。

她的大師兄伍佰也現身，與李千娜合唱經典《愛情限時批》，掀起演唱會最高潮，只是伍佰主動要求與李千娜飆戲過乾癮，天王自己想了一整套劇本，只為宣傳最近推出的LINE貼圖，讓歌迷笑翻。

她的新歌《不曾回來過》搭上人氣電視劇《通靈少女》，昨晚首次在台上演出，就連李千娜旅居日本的媽媽，都專程從日本返台，驚喜登台要幫愛女鼓勵。

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