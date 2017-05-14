林明禎失聯帥父10年 17年僅見1次

林明禎推出全新EP《#ME》，5月28日將舉辦演唱會。（記者王文麟攝）

記者陽昕翰／專訪

林明禎個性獨立、好強，正與她的成長環境有關，她的父母在她9歲時離婚，本姓「謝」的她從母姓改為姓「林」，與生父一別就是10年，直到在爺爺的喪禮上又碰頭，林明禎談到：「就見過那麼一次，還是有叫了一聲『爸』，可能比較陌生吧，講的時候很彆扭。」孝順的她為顧及媽媽感受，未曾與生父再有連絡。

林明禎前年在西門町辦簽唱會，姊姊（左起 ）、媽媽及2個弟弟都從大馬飛來台灣力挺。（資料照，記者宋志雄攝）

今年26歲的林明禎，對爸爸的印象總是模糊，「記得爸爸很帥，長得跟周潤發一模一樣。」她在9歲時，父母離婚分開，林明禎的媽媽一手拉拔4個小孩長大，父親的角色卻在她的人生中缺席，憶起那時寄人籬下，也是她人生最辛苦的時光。

「當時媽媽去外地工作，我跟姊姊、弟弟住在檳城一年，每次媽媽打電話來，我都只說過得很好。」林明禎「姊代母職」照顧年幼的小弟，卻不敢跟媽媽喊苦，養成了她早熟的個性。

林明禎出道前曾做過美容師，熱愛保養的她也經營SPA店。（記者王文麟攝）

談到出道前當過幼稚園老師，也與姊姊在大馬新山開設SPA店，努力要扛起照顧家人的重擔，就連她出道決心來台發展，一心都想給家人好的生活。

至於這段辛苦的日子，是否曾想過向父親求援？林明禎搖頭回應，透露她的爸爸後來另組家庭，多少更擔心媽媽介意，「所以為什麼我不敢聊他，也是怕媽媽會不開心」。