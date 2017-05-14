米嚕咕的占星頻道：2017.5/14～5/20

米嚕咕的占星頻道

本週幸運星：天秤座

事業最強：天蠍座；愛情最甜：射手座；

人氣最夯：金牛座；財運最旺：雙魚座

本周有許事件都會與年輕族群相關，許多因執著所產生的極端事件，或是受到欺壓、霸凌等事件，都會一一浮出檯面，讓許多家長、大眾都難以承受。這時大家只能善用EQ在著難關之際，用宏觀的角度來看待事情，選擇無害的行為安慰受害著，善用週邊的資源與人際關係共同度過這段困頓的時刻。某些事件帶來的震盪、沖擊為我們帶來了改變，我們應當把它視為一個調整，清空、淨化這難關。

【牡羊座】（3月21日至4月19日）

本周牡羊座帶著強烈而執著的欲望急欲改變現有的一切，但現實上層層關卡都讓你節節敗退，無法前進，這時最好退下來通盤思考，看看這是欲望的驅使、還是意氣用事，仔細審視自己的心態，務實的調整往後的方向，切勿在此時任性妄為，而做了無可挽回的事。

【金牛座】（4月20日至5月20日）

本周金牛座有著信仰般的信念，著手規劃著未來的前景，雖然道路上有許多阻攔，且無人理解你的信念，但你仍能對於種種雜音充耳不聞，堅定踩著你的步伐前行，無畏於外在的風雨，勇於實踐自己的信念。本周財務上容易受人影響而做出錯誤的決定，要多加小心。

【雙子座】（5月21日至6月20日）

本周雙子座又是繁忙的一周，常被事情推著跑，完全無瑕顧及自己的身心，只能帶著鋼盔向前衝；工作上常會遇到一些無法分割權責的事項，往往你成了被犧牲的一方，需要承擔較多的工作與責任，只能默默地埋頭苦幹度過這無奈的時刻。行動莽撞容易受傷。

【巨蟹座】（6月21日到7月22日）

本周巨蟹座工作事業處於暴風期，許多人事、工作都處於大搬風的狀態，讓你有些不知所措，這時最好多聽聽身旁穩健、可信任的友人的意見，不要隨之起舞而亂了自己的陣腳。還要多留意身邊的小人，以免莫名中箭。感情上過度的信心，可能會讓你碰了一鼻子灰。

【獅子座】（7月23日至8月22日）

本周獅子座工作、事業上有著極佳的熱情，對目標有著極高的達成率，努力經營、勞而有功，事業再度取得上風。在合作上與人互惠分享，又不失自己的立場。人際關係震盪，觀念迥異、歧見叢生，汰舊換新，擇良木而棲。搶錢欲望炙熱，投資理財風險升高。

【處女座】（8月23日至9月22日）

本周處女座對於很多事情有著想不開的情節，往往把力量糾結在極端的思緒上或是自我內在的衝突上，最好能將這股情緒轉化到清理、整理居家或是認真工作，讓情緒有抒發的出口，但工作上要小心容易被他人藉故犧牲掉。理財上有突發異想，保守謹慎為上。

【天秤座】（9月23日至10月22日）

本周天秤座充滿活力與自信，對於阻礙與挫折都能堅定勇敢的承擔，面對混亂的局面也都能義無反顧的一肩扛起；但過度的堅持主張，造成合作關係的緊張，對與錯、是與非，紛紛擾擾難以抉擇，最好能穩住陣腳不被動搖，在困頓中走出一條屬於自己堅實的道路。

【天蠍座】（10月23日至11月21日）

本周天蠍座對於事業發展有著強烈的自我定見，對於拓展版圖大膽出擊、四處拜訪客戶展現熱誠，贏得許多重要人士的讚賞。本週利於策劃商業結盟，所有合作都會大放異彩。但也要留意在積極拓展中，火力四射，也要有所保留，以免過度熱情嚇壞對方。財運持平。

【射手座】（11月22日至12月21日）

本周射手座以務實的方式在周遭一片混亂之中，秉持著自己的理想一步一腳印的慢慢踏出自己一條堅實的道路，雖然過程艱辛，但經過過去兩年的磨練，射手已經磨練出吃苦當吃補的堅強心態，不再是過去樂觀自嗨的胖氣球，務實且有計劃地為自己的未來負責。

【摩羯座】（12月22日至1月19日）

摩羯座在這段以事業為重的日子裡，對自我的價值深信不疑，辛勤耕耘、耐心地準備，努力邁向既定的目標。工作上有著絕佳的衝勁，成就企圖與動力大大提升；在職場上分析利弊得失、提案、演講都能有著精闢的見解與獨到的見地，在專業貢獻上有目共睹。

【水瓶座】（1月20日至2月18日）

本周水瓶座對於自我的想法有著極為固執的堅持，想法在心中擴大變成了某種的信仰與堅持，這並非是很好的情況，最好能跳出框架，以有高度的思維看待全局，不要固著於自己的一方小天地，以井觀天，而錯失了許多好的見解與好的機會。財務謹慎容易受騙。

【雙魚座】（2月19日至3月20日）

本周雙魚座把時間奉獻給家庭，以無比的大愛為家人打點所有一切，為著家庭犧牲奉獻，無怨無悔。工作上默默的努力著，無畏於工作關係上新舊交替，對與錯、是與非，紛紛擾擾難以抉擇，最好能穩住陣腳不被動搖，在困頓中走出一條屬於自己堅實的道路。

★以上昇星座為主，太陽星座為輔★