親友首度爆料 不認病危倒數-豬哥亮51還會和親友聊天

〔記者陽昕翰、許世穎／台北報導〕豬哥亮癌末住進台大醫院超過2個月，昨首度有豬家人對外透露病情，豬哥亮在市場工作的姪子阿富接受本報訪問，談到女兒曾在5月1日，陪著他的父親（豬哥亮哥哥）到醫院探望豬哥亮，阿富對此說：「他很好啊，還可以跟我們（豬家人）說話。」不認豬哥亮病危倒數。

阿富今年近60歲，他的父親謝新華，正是豬哥亮的哥哥，他們一家人在高雄的某市場做蔬菜的批發，阿富昨天一如往常陪著老婆在菜市場內工作。

阿富的太太鬆口：「平常都是女兒陪著阿公（謝新華）去台北。」她更透露到台北探病後，多由豬哥亮的大兒子謝順福，親自開車載著家人到醫院會合，行事相當低調。

至於最後一次到台大探病， 阿富表示，他的爸爸月初曾到醫院探望豬哥亮，當時老人家還有聊天，不過對其他話題，阿富均低調不肯多說。

此外，據傳豬哥亮目前病況急轉直下，前晚他在病房疑似不太清醒，冒出「撿到了」等奇怪話語，昨天中午前他的病房格外安靜，直到下午一點多才傳出漱洗聲，睡眠時間看來比以往更長。

為了讓豬哥亮好好休息，昨天並未聽見親友交談，甚至也沒播音樂，就連病房外的醫護輪值表，目前白天未排任何醫護人員，僅剩下夜班的兩個時段。