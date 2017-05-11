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J.K.羅琳新片來台選角 製片牽線台中取景有回音

2017/05/11 06:00

J.K.羅琳傳出想將表妹B.J.羅琳的小說《神秘之島》搬上大銀幕。（美聯社）

〔記者許世穎、黃鐘山／台北、台中報導〕以《哈利波特》紅遍全球的作家J.K.羅琳，昨傳出欲將表妹B.J.羅琳的小說《神秘之島》搬上大銀幕，更指其中3個亞裔角色近日將來台灣徵選。製片劉濬嘉表示，因為自己在台中出生，所以建議美方在台選角及取景，但向政府部門提案，至今仍無下落，對此台中市新聞局長卓冠廷直喊冤，說新聞局沒有收到相關的案子。

B.J.羅琳的小說《神秘之島》。（翻攝自臉書）

負責亞洲方面的製片劉濬嘉透露，選角除了台灣，還包括香港、澳門、新加坡及馬來西亞，若沒有適合演員，才會找中國演員，台灣目前約有50幾個人報名，其中包括童星出身的演員楊小黎、前黑澀會美眉「薔薔」林恩伶。

他更透露說自己2月返台，曾向一些經紀公司詢問，但對方大多不太相信有這麼大的案子會來台選角，也因為自己在台中出生，所以希望能夠在台中取景，但到台中市政府詢問，服務台人員僅叫他留下資料，之後便沒下文。

台中新聞局長卓冠廷則說，看到報導才聽說此事，先前沒有收到相關提案，「我們現在很樂意和所有電影合作及支援，不會覺得對方是騙人的就不予理會，即使真的是詐騙，也要聊過才知道，真的是完全沒收到」。而昨經本報即時新聞報導後，雙方已正式聯繫，會於近日詳談。

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