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夏川超有心 請義消媽媽做這件事

2017/05/10 06:00

夏川里美記者會上大啖刈包，連讚好吃。（記者陳奕全攝）

〔記者粘湘婉／台北報導〕日本「沖繩歌姬」夏川里美7月1日、2日將在台北國際會議中心開唱，昨她舉辦記者會催票，拋開形象豪邁大啖刈包，還比出讚手勢，用台語大喊：「好呷」，逗笑眾人。她透露8度開唱將突破自我，據悉她私下還用美聲風格，瘋狂練唱伍佰的《你是我的花朵》，甚至連舞蹈也一起學了。對此，她笑稱只是練習，演唱曲目還沒定下來，要粉絲好好期待。

早已升格當媽的里美，聊到6歲兒子就話夾子大開，透露去年母親節兒子曾送親手畫的畫像；她這次來台逛夜市，也買下指尖陀螺，打算回去送給兒子當小禮物。而她除了和兒子感情好，與老公婚姻也甜蜜蜜，透露老公不分節日，時不時就會帶小禮物回來送她，讓她甜笑直呼：「嫁對人了。」而母親節即將到來，她也自掏腰包花了20萬元買了50張演唱會門票，感謝義消媽媽們的辛勞。

日前她錄節目《超級夜總會》，與台語歌手蔡小虎登上小巨蛋，合唱台語歌《雨夜花》，台下粉絲用手機燈光做出滿滿星海，讓她直呼感動。她透露曾聽過張惠妹演唱她的成名曲《淚光閃閃》，希望未來能有機會合作。欲購夏川里美演唱會門票可上年代售票系統。

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