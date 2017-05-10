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專題》香港掀本土熱 港片新勢力關注在地議題

2017/05/10 06:00

《春嬌救志明》雖然仍有中國資金，但彭浩翔拍出相當生活化的港味，依然大受香港觀眾歡迎。（華映提供）

記者許世穎／專題報導

第36屆香港電影金像獎結束至今約1個月，但獎項吹起的「香港本土熱」卻未休止，先有金像獎得獎片《一念無明》在香港大賣超過6400萬台幣、劉德華監製主演的《拆彈專家》賣破8600萬台幣，深受影迷喜愛的《春嬌救志明》也已突破了8800萬台幣，堪稱是這波熱潮的高峰。

近年所謂「港產片」在香港的產量及票房，和全盛時期已不可同日而語，而去年《十年》在爭議聲中拿下最佳電影，也被視為是金像獎在對政治抗爭，甚至今年以3大賊王為背景，描繪不少中國官場賄賂生態的《樹大招風》拿獎，也差點被視為「反叛」的代表，不過幸虧該片無論商業或藝術的質量夠，不至於被認為因政治因素才勝出。

邱禮濤（左）和黃秋生再度合作《失眠》，變態題材完全不考慮中國市場。（華映提供）

本屆香港電影金像獎也象徵年輕導演和編劇的崛起，包括《樹大招風》、《一念無明》以及《點五步》，都是港產電影的新勢力。創作者雖無意與政治掛勾，但本土意識的興起、關注社會議題，也成為這波熱潮中的另一條出路，雖不完全表示這些電影獲得肯定只因為港味濃，但確實展現出金像獎具備的本土性，還有創作者在政治環境逼迫下另覓出路。

《春嬌救志明》導演彭浩翔是香港當代，無論商業或藝術片都能輕鬆掌握的代表人物之一，即使拍合拍片，也能從中挖掘出屬於自己的香港精神，他表示：「不拍純港片，不代表就不是香港電影，不管我用哪種語言、在哪裡拍，都是在拍我自己的電影，不會因為電影去了哪裡，就失去香港的味道。」彭浩翔認為所謂「港產片」對他來說是一種精神，他眼中香港電影特色，就是類型多元、什麼風格題材都敢嘗試，「這才是一個電影健康的發展方向與環境」。

《一念無明》以貼近生活的社會議題，在港產片題材找出新方向，也在香港大賣。（甲上提供）

《拆彈專家》導演邱禮濤則認為，不應該經常把觀眾分類，「香港電影一直以來都是要靠外地的市場，只不過要依靠哪一個大市場，在歷史上有不同。」他曾北上拍過被認為幾乎沒港味的合拍片，但《拆》片無論在中國或香港都大賣，「合拍片還是要看題材、人物，對我來說，北上還是不上，要看拍什麼電影」。

而就在《拆彈專家》上映不到1個月，邱禮濤找來老搭檔黃秋生，推出挑戰變態尺度的《失眠》，很明顯是一部完全不考慮中國市場的作品。他直言，該片的創作未以商業市場作考量，「所以題材上可以談及一些很難接受的內容」。言談間仍可見他對中國市場的規範還是「看題材處理」，創作者只要能有放棄大市場的覺悟，仍然可以像港產片的全盛時期一樣，放手一搏、盡情揮灑的創作。

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