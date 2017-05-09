家有美媽！大元、林明禎臉上有光

大元（右）媽媽教育她的觀念很開放，也希望她能風光出嫁。（華研提供）

記者陳慧玲／專題報導

家中有個美魔女媽咪，總會讓歌手也同感驕傲，大元、林明禎都常被說和媽媽站在一起如同姊妹，大元透露媽媽希望她風光嫁人，而且豪氣說不想收禮金；林明禎媽媽則說，只要她不要變成高齡產婦，何時當新娘都好，不會急著催她嫁人。

林明禎（左）覺得媽媽心最美。（種子音樂提供）

林明禎之前舉行新單曲《#ME》簽唱會，美麗的林媽媽也驚豔現身，母親常被誇美，她說：「我覺得媽媽心最美，雖然有時她嘴巴很壞，但她是刀子嘴、豆腐心，很善良，說氣話也只是要兒女多疼她、陪她。」

讓林明禎得意的是，媽媽的保養品從頭到腳都是她幫忙搭配的，「如果出門時我有在，我會幫媽媽化妝，以前我是做美容的，每兩個星期會幫媽媽做臉部護理。」

最近忙拍戲的大元，同樣有個美魔女媽媽，從不讓她吃苦，以前幫她買小套房，未來希望她風光當新娘，即使大元期待的是浪漫、不奢華的婚禮，大元笑說：「如果我被求婚，我希望全世界都知道！」

雷堡（右）的媽媽曾被當成「美豔女歌手」。（相信音樂提供）

談到美魔女媽媽，MP魔幻力量雷堡的媽媽有段趣味小故事，當時立委爆料某交通部長生日宴上有所謂「小李那卡西」美豔女歌手做陪，其實烏龍一場，雷堡知道媽媽被說成「美豔女歌手」還笑說：「很開心！」

雷堡和媽媽感情很好，以前媽媽生日，他還自己做蛋糕表孝心，甚至在MP的演唱會上，雷堡「美豔媽媽」還當嘉賓一起合唱，並跳恰恰。