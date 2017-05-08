豬哥亮病房戒備森嚴 警察巡邏趕人

豬哥亮傳出病況惡化，昨病房外戒備特別森嚴。（資料照，記者王文麟攝）

〔記者莊沛儀／台北報導〕70歲綜藝天王豬哥亮因大腸癌末期入住台大醫院至今超過2個月，原先病情一度穩定，但4日傳出病情惡化，因癌細胞轉移到肝臟，導致肝功能衰退，每天幾乎都在昏睡，這幾天是關鍵時期；不知是否因此原因，昨天豬哥亮所住樓層戒備特別森嚴，甚至派出警察出面巡邏、驅趕。

昨天一早豬哥亮病房一片寂靜，不像先前傳出多種類別的音樂聲，只偶爾傳來洗餐具和低語聲。值得一提的是，昨天病房區防守非常嚴密，只要稍有動靜，護理人員馬上站在走道，不讓閒雜人等靠近。

之後，還突然出現2名警察手持錄影機錄影，要求出示證件，更到公共廳向民眾詢問有沒有媒體，並要求媒體不得騷擾病人，還一度表明家屬可以提告。

此外，有醫院看護在公共區講電話，音量特別大，其中除透露豬哥亮謝絕台大看護，每天多花5000元另聘私人看護，也提到豬哥亮的女兒幾乎都在半夜探訪，還稱讚豬哥亮女兒氣質非常好。

下午1點多時，原本安靜的病房才又開始傳出爵士樂聲，稍晚還聽到一名中年男子在唱歌的聲音，雖不知唱歌者是豬哥亮本人還是其他親友，但病房氣氛明顯輕鬆、愉快。