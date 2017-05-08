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玖壹壹8保鑣護駕 春風撇白帽妹談砲友數

2017/05/08 06:00

玖壹壹舉辦簽唱會，春風（右）堅稱單身中，不認白帽妹是女朋友。（記者宋志雄攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕玖壹壹昨在西門町舉辦簽唱會，春風剛被拍到帶白帽妹上摩鐵，他不認對方是女友，卻羞曝「女友跟砲友一樣多」，數量兩隻手數得出來，讓團員笑翻。不過他們首次在西門辦大型簽唱，經紀公司出動了8名保鑣護駕，是否擔心有人鬧場？健志對此霸氣回：「（敢來）試試看，歌手不能被欺負！」

高捷（左二）突然現身簽唱會，要幫玖壹壹打氣。（混血兒提供）

玖壹壹將推出全新《周法薷》，他們爆紅以來，新聞事件未曾間斷，除了桃花緋聞，前陣子春風的父親捲入鬥毆事件，春風受訪低調說：「目前就是走法律程序。」是否會覺得最近有點衰？他則說：「沒關係，就是人的運氣。」

預購簽唱會上，玖壹壹一連演唱《我是冠軍》、《黑暗的社會》等5首歌曲，對於記者追問感情事，春風堅稱單身中，洋蔥也不認與前女友復合，尷尬說：「現在還不是時候。」對於戀情相當保護。

他們首次在西門町舉辦簽唱會，春風笑說：「等等會對著歌迷微笑、握手，我準備好了。」春風的偶像高捷也帶著家人捧場，高捷在台上說：「我跟春風真的很投緣，特別來加油打氣。」

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